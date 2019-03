La CNMV aprueba la opa de Fridman sobre Dia pero critica su precio

Mijail Fridman sigue quemando etapas para hacerse con el control del Grupo Dia. La Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) ha aprobado hoy la opa de Letter One, el instrumento financiero a través del cual controla el 29% de la cadena de distribución alimentaria, por el 100% de la compañía. Puede, eso sí, que la toma de control por parte del multimillonario ruso de la empresa española no vaya a ser un paseo militar. El éxito de la oferta está condicionado a que sea aceptada por al menos un 35,5% del capital que Fridman no controla y a que Dia no emita acciones u otros instrumentos convertibles o canjeables por títulos hasta que finalice el plazo de aceptación de la oferta. Y, a decir verdad, hay elementos que llevan a pensar que Fridman podría tener que mejorar su oferta a los accionistas. Letter One ofrece 0,67 céntimos por acción, un precio que representa una prima del 50% con respecto al precio de cierre de las acciones de Dia de finales de febrero. Sin embargo, la CNMV considera que no es un precio equitativo a efectos de los previsto en la normativa de opas, si bien no es exigible al tratarse de una opa voluntaria. Los reparos del regulador se suman a los expresados en la junta de accionistas del grupo celebrada la semana pasada por algunos de sus accionistas minoritarios, contrarios a que el magnate ruso se haga con el control de la firma. El hombre fuerte de Fridman en Letter One, el francés Stephane DuCharme, pidió a los accionistas que respaldasen la opa ante el escenario de incertidumbre que supondría para ellos seguir formando parte de una compañía que se enfrenta a un escenario de incertidumbre y de riesgo.

Con el visto bueno de la CNMV, se abrirá el plazo de aceptación de la opa, que será de 23 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta. Si prospera, Letter One se ha comprometido a realizar una ampliación de capital por 500 millones de euros, siempre que alcance un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda.