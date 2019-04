La declaración de la renta, un rompecabezas para 11 millones de españoles

Cumplir con las obligaciones fiscales supone un quebradero de cabeza para 11 millones de españoles. En plena campaña de la Renta, más de la mitad de los contribuyentes (56,2%) asegura que no tiene suficientes conocimientos fiscales para hacer la declaración, según una encuesta del comparador de productos financieros iAhorro. «Muchos necesitan ayuda, incluso aquellos que lo hacen con el servicio Renta Web. Todo ello denota claramente el déficit en la formación, incluso en temas sencillos y básicos como son muchas de las declaraciones», explica Antonio Gallardo, experto financiero del portal. De hecho, el sistema que proporciona la Agencia Tributaria tampoco sirve de gran ayuda, ya que el 33,2% de los encuestados valora negativamente este servicio y asegura que tiene dificultades para utilizarlo. El informe destaca, además, que uno de cada diez ciudadanos no se fía de los datos que proporciona Hacienda.

Curiosamente, a pesar de las dificultades y de que un tercio de los encuestados no entiende el sistema Renta Web, el 43,4% de los contribuyentes presenta su propia declaración con el servicio de tramitación del borrador, mientras que el 28,8% prefiere pedir cita en la Agencia Tributaria, el 19,6% se la encarga a un amigo o familiar y sólo el 8,2% contrata a un profesional. No obstante, 11,2 millones de españoles aseguran que no hacen su propia declaración. De ellos, 4,4 millones dejan sus obligaciones fiscales en manos de otra persona porque ni siquiera saben cómo realizar el trámite.

Aunque un 77,2% de los contribuyentes asegura que ha recibido suficiente información sobre la Renta, lo cierto es que la educación financiera es una de las tareas pendientes en España. Casi un tercio de los encuestados cree que informar sobre cómo realizarla debería ser parte de la educación secundaria, siendo las personas de entre 45 y 55 años los que hacen más hincapié en esta cuestión.

Las deducciones, los planes de pensiones o las donaciones son algunos de los «trucos» que buscan los contribuyentes para mejorar su declaración. Los ciudadanos de entre 56 y 64 años son los que más partido sacan a la declaración buscando este tipo de deducciones. Sin embargo, el 68,8% de los encuestados sólo comprueba y ajusta sus retenciones por trabajo. El 56,5% intenta compensar ganancias y perdidas patrimoniales. Por otro lado, sólo un 25,9% de los encuestados actúa con previsión y se preocupa de la Renta durante todo el año. El 27% hace una revisión a final de año, mientras que el 47,1% solamente se preocupa en el momento de hacer la declaración.