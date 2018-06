La fábrica del futuro está en España

Chimeneas humeantes, chirridos estrepitosos de las correas de viejas máquinas grasientas, suciedad, polvo, trabajadores exhaustos con los pulmones asfaltados. La tétrica imagen que Charles Dickens relató de la pujante sociedad industrial y sus contradicciones aún pervive en los libros infantiles (como la serie Barbapapá) de la actualidad, donde las fábricas se dibujan como los ogros del progreso y los grandes enemigos de la Tierra. Hasta ahora esto ha sido así, pero las cosas comienzan a cambiar y lo hacen a pasos agigantados. Las fábricas del futuro no sólo no contaminarán sino que apenas necesitarán consumir energía de otras fuentes que no sean los rayos del sol. ¿Cómo podemos anticipar esto? Porque la fábrica del futuro ya existe y está, pásmense, en España. En concreto en la localidad alicantina de Villena, pionera en la aplicación de paneles solares para autoconsumo. Allí, en apenas un mes estará lista la primera fase de instalación de la mayor planta fotovoltaica de autoconsumo del país, con una superficie similar a cuatro campos de fútbol, lo que permitirá generar el equivalente a la energía que precisan 500 hogares al año.