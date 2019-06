La fiscalidad del diésel no se toca... por ahora

El diésel se ha convertido en uno de los enemigos a batir por algunos sectores del Gobierno. El año pasado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, llegó a decir que sus días estaban contados antes de que su colega de Ejecutivo Reyes Maroto, titular de Industria, cambiase el discurso para asegurar que los motores de combustión "todavía tienen mucho que decir".

Ahora no es Ribera sino la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que ha vuelto a matizar unas declaraciones de su compañera de gabinete. Montero descartó ayer una subida "inminente para el año 2019" del impuesto al diésel, y dijo que Ribera, que aseguró que el Gobierno se pondrá a trabajar "con la mayor diligencia" para revisar la fiscalidad que se aplica al diésel, lo que estaba planteando era una "obviedad", ya que el Ejecutivo "no ha cambiado su política fiscal ni tiene variación respecto a lo planteado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ni en las leyes aprobadas". "No se trata de que (la subida) sea inminente para 2019 porque estamos discutiendo preguntas sobre la conformación del propio Gobierno; los tiempos corren para poder tramitar una modificación fiscal o el proyecto de Presupuestos. Hace falta tiempo suficiente para que pueda entrar en vigor", especificó Montero.

La titular de Hacienda aseguró que el objetivo es eliminar una bonificación que tenía este carburante (diésel) respecto a la gasolina, ya que "se ha demostrado que la contaminación tiene unos niveles similares y no tiene sentido que haya diferencia". Por ello, insistió en que la pretensión del Ejecutivo es acercar "progresivamente" el precio del diésel al de la gasolina, algo que es "bastante común en otros países".

La titular de Hacienda en funciones ha asegurado que la medida no es por "afán recaudatorio", sino por promover comportamientos en beneficio del medio ambiente, al ser una "prioridad" para el Gobierno, añadiendo que la industria debe adaptarse y ser "más cuidadosos" con la emisión de CO2, así como los ciudadanos asumir "conductas" que contribuyan con el planeta.