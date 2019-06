La industria farmacéutica devolverá 150 millones de euros al Estado

Por primera vez, la industria farmacéutica devolverá dinero a las arcas públicas. En concreto, este año el Estado ingresará entre 140 y 150 millones de euros gracias a este sector, según ha confirmado el presidente de la patronal Farmaindustria, Martín Sellés. La cantidad definitiva se concretará próximamente, tras la reunión con los ministerios de Hacienda y Sanidad para conocer el dato definitivo de crecimiento del gasto farmacéutico, que previsiblemente se situará un 1,5% por encima del PIB.

La fórmula de reparto entre las distintas compañías se decidió en el convenio firmado en 2016 con el Gobierno. La cantidad de las aportaciones se calcula en función del volumen de ventas y el aspecto de crecimiento, así como por el peso y el crecimiento de los sectores de oficinas de farmacia y hospitales. “Los criterios están fijados, por lo que cada compañía puede calcular la cantidad que le corresponde”, ha explicado Sellés.

La intención de Farmaindustria es seguir creciendo por encima del PIB, pero sin que eso conlleve aportaciones millonarias a las arcas públicas año tras año. La patronal pide que el nuevo convenio tenga en cuenta otros aspectos, como las aportaciones que hace el sector en investigación, y no sólo el PIB. De esta forma, cuantas más inversiones traiga la industria farmacéutica, “podamos crecer más o devolver menos dinero”.

Respecto al duro informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el gasto en oficinas farmaéuticas, Sellés no ha querido entrar en valoraciones profundas, ya que no “estamos aquí para criticar”. Cree que la subasta de medicamentos en Andalucía no puede trasladarse al resto de España porque podría generar desabastecimientos y ha recordado que los medicamentos “no son lavadoras u otros bienes de consumo” Lo que sí ha pedido es que se tenga en cuenta a Farmaindustria para el próximo informe de la AIReF sobre el gasto hospitalario. Además de promover una “escucha activa”, ha recomendado consultar a “los que han liderado la política farmacéutica en el Ministerio de Sanidad en los últimos diez años”, ya que considera que pueden realizar “aportaciones muy valiosas”.