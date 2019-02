La nueva moda «made in Spain»

La industria de la moda es especialmente sensible a las fluctuaciones económicas. Las cifras del sector tocaron fondo en España en 2012, lo que abocó a muchas empresas a desaparecer, pero también dio lugar al nacimiento de otras nuevas, más dinámicas y tecnológicas. España se ha convertido en los últimos años en una verdadera potencia de moda, y lo hace con sello propio. Si Francia tiene la alta costura e Italia el «pret a porter», España se ha especializado en la conocida como «fast fashion», que se caracteriza por su flexibilidad y su precio asequible. A los ya clásicos buques insignia de la moda española, como Inditex y Mango, se unen nuevas marca como Cortana, Sophie and Lucie o Aloha Tata, que ganan adeptos de la mano de las redes sociales a través de «influecers», «bloggers» y expertos en moda. Firmas que se pueden clasificar como de «nicho» o «culto» que, pese a no contar con una gran cuota de mercado, la que tienen gracias a las redes les es suficiente para obtener beneficios y mantenerse. Eduardo Irastorza, profesor de EAE Business School , considera que el éxito de la moda española y de nuestro sector textil reside fundamentalmente en aplicación con éxito de las nuevas tecnologías y en su rapidez a la hora de responder a las demandas del consumidor. «Tradicionalmente, las firmas presentaban cuatro colecciones de moda al año. Hoy en día, Zara puede sacar al mercado del orden de 40 o 50. Nunca como ahora, ha habido tantas ‘‘fashion victims’’, que necesitan tener el artículo de nueva tendencia que circula a través de las redes y poseerlo de forma inmediata», explica. En este sentido, las empresas de moda han encontrado en el «big data» un potente aliado. Gracias al mismo, se adelantan a las demandas del consumidor, ya que son capaces de analizar cada experiencia de compra o de visita a la web, y hacer llegar esta información de forma directa y rápida a sus diseñadores y fábricas. «Es un modelo parecido al que utiliza Youtube. Siempre hay una oferta interesante en función de nuestro perfil», añade Irastorza.