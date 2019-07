La tensión en Oriente Medio amenaza el crecimiento

A cambio, lanzó un ciberataque del que Irán asegura no haber sufrido daño. Luego, la Casa Blanca anunció que sancionaría a su rival y Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, está en Oriente Medio intentando organizar un «todos contra Irán». El tira y afloja no tiene límites. Y de no estabilizarse pronto la situación, podría dar la puntilla a la desaceleración de la economía mundial.

Desaceleración. El Fondo Monetario Internacional ha calculado que entre las economías más avanzadas sólo Japón aumentará su PIB en 2019 respecto al año anterior. Y solamente en un 0,2%. Siguiendo esta tendencia, el crecimiento mundial pasaría del 3,6% al 3,3%.

La desaceleración se podría acentuar si el precio del petróleo aumentase, algo que está sucediendo. El año pasado, ya creció hasta un nivel difícil de sostener por mucho tiempo, hasta los 85,92 dólares por barril que alcanzó a principios de octubre. Si bien aún se encuentra lejos de esa cifra, lleva dos semanas en un incremento constante, y ha subido ya casi 10 dólares (superando los 66). Si en tan poco tiempo el ascenso ha sido tan elevado con un nivel de tensión todavía moderado, a saber qué puede ocurrir si la escalada del conflicto continúa.

Cuanto mayor sea el precio del crudo, más difícil será generar crecimiento económico, pues el Producto Interior Bruto, generalmente, depende de tres variables muy afectadas por el valor del crudo: la productividad, el stock de capital (es decir, la maquinaria) y el empleo.

En cuanto a la productividad, ésta se reduciría si la energía se encarece. Ésto se debe a que el coste de elaboración de un producto sería mayor y el margen de beneficio menor. Además, la maquinaria no sería tan rentable, sobre todo las que sean más intensivas en el uso de energía, pues los gastos de su mantenimiento aumentarían. Por último, también sería perjudicial para la creación de empleo porque, como se ha comentado, los empleadores deben afrontar más gastos, obstaculizando la contratación. El paro subiría no sólo porque no se generan puestos de trabajo, sino porque los existentes exigen más sueldos a causa de la inflación generada por el aumento de los artículos a consecuencia de los mayores costes de producción. Vamos, que el precio del petróleo crea una maraña de dificultades al crecimiento económico.

Estrecho de Ormuz. El mejor arma de Irán para contrarrestar el ataque estadounidense es geográfica. Se trata del Estrecho de Ormuz, por donde pasan los barcos con petróleo procedentes de Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irak y la propia Irán. Alrededor de una quinta parte del comercio mundial de crudo se transporta por allí y las vías alternativas para su transporte, como los oleoductos, ya operan al límite de sus capacidades. A sabiendas, Irán ha amenazado con cerrar el Estrecho de Ormuz, como hiciese a finales de 2011 cuando EE UU mostró su intención de sancionarle.

El catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad CEU San Pablo, José María Beneyto, explica que «un cierre del Estrecho tendría consecuencias muy negativas para el comercio de petróleo con Europa y Asia, y generaría una fuerte inestabilidad». No obstante, añade que «tendría consecuencias inversas para EE UU debido a su capacidad de producción de petróleo, derivada del “fracking’’».

Beneficios para EE UU. El «fracking» consiste en la extracción de petróleo del subsuelo, una actividad limitada por su impacto medioambiental. En 2008, Estados Unidos registró su peor dato de producción petrolera desde los 50 y, para remediarlo, decidió apostar por esta técnica. Gracias a ella, en pocos años generaba el doble de crudo.

Y si el precio del petróleo sube, el método más barato de obtenerlo, el «fracking», se vería beneficiado. «Favorecería la producción y exportación del petróleo estadounidense que se extrae de esta forma», cuenta Beneyto. Por lo que el aumento del valor del barril de Brent «tendría consecuencias negativas a nivel global, pero favorecería la economía norteamericana», comenta.

España. La economía española se vería especialmente afectada por una subida de los precios del petróleo al ser un país tan dependiente de la compra de crudo en el extranjero. Al encarecimiento global habría que sumarle el que sufrirían en concreto nuestros consumidores por nuestra situación particular. Así, en los últimos cinco años, el 15% de los combustibles que hemos importado procedía de Oriente Medio, por lo que el cierre del Estrecho de Ormuz podría reducir la cantidad de carburante disponible. Y ya se sabe que si se mantiene la demanda pero baja la oferta, el producto se revaloriza todavía más.

Además, Oriente Medio es un socio relevante para España, lo que se demuestra en que, en el último lustro, hemos registrado un saldo positivo de 500 millones en nuestras relaciones comerciales con aquella zona. Sobre todo, la región resulta importante para las exportaciones de los sectores más tecnológicos, como el de la automoción, la maquinaria y bienes de equipo, aparatos mecánicos y eléctricos.

Bolsa. Las empresas españolas cotizadas también está sufriendo la tensión de Oriente Medio. El Ibex 35 ha caído por debajo de los 9.200 puntos, y una escalada de tensión intensificaría la bajada. Especial atención aguardan en Repsol, compañía petrolera cuyo valor se encuentra en descenso desde finales de marzo, justo cuando Estados Unidos recuperó sus tensiones con Irán amenazándole con sanciones.

No obstante, las petroleras no serán las más dañadas por el conflicto, sino las empresas de automóviles o las eléctricas, sostiene el profesor del Master en Bolsa y Mercados Financieros del IEB Paul Moran. En definitiva, se trata de las corporaciones que más exportan a Oriente Medio.

El conjunto de los mercados, comenta Moran, cree que «las acciones políticas de Estados Unidos en Irán, conducirán a una desaceleración del crecimiento económico, pero no a la recesión». El motivo por el que descartan el peor de los escenarios se debe a que opinan «que los principales bancos centrales del mundo reducirán las tasas de interés y aliviarán las condiciones crediticias para evitar una recesión económica».

Lo que ocurra está en juego en la reunión de la OPEP, de la que hay que estar pendientes porque, como explica el jefe de investigación de la Think Thank Civismo, Javier Santacruz, «siempre que se reúne un cártel lo que sale de él normalmente no suele ser beneficioso para el consumidor. En este caso, menos aún, porque los países productores de petróleo quieren presionar a Estados Unidos utilizando a Irán como excusa y como acción de represalia por las sanciones impuestas y el abandono del pacto nuclear. Pero tampoco hay que perder de vista que económicamente para los países del Golfo no es totalmente una mala noticia, puesto que los iraníes son los rivales religiosos de Arabia Saudí y su órbita de influencia y, por otro lado, es eliminar de la ecuación a un competidor que podría haberles hecho daño a futuro».