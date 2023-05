Ley de Vivienda: ¿cuánto me puede subir mi casero el alquiler en 2023, 2024 y 2025?

El proyecto de Ley de Vivienda cambia el paradigma del alquiler en España. La normativa, que ya está en manos del Senado y previsiblemente se aprobará antes de que acabe mayo, elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos, establece topes al alquiler y dicta que el pago de los honorarios de agencia tendrá que correr a cargo de los propietarios, entre otras medidas. De todas las novedades, la que más intriga a los inquilinos es cuánto podrá subirles el alquiler su casero. Fotocasa despeja las posibles dudas.

Renovación de contratos: ¿cuánto pueden subir?

La ley establece topes a las renovaciones de contrato. En concreto, la subida del precio anual del alquiler (en zona tensionada o no), no podrá ser superior al 2% en 2023, al 3% en 2024 y un nuevo límite aún por determinar en 2025, tanto para grandes como para pequeños tenedores, sin que se puedan fijar nuevas condiciones que repercutan en el arrendatario, cuotas o gastos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior.

Excepciones

Sin embargo, la normativa permite a los propietarios de inmuebles en zonas tensionadas que, en los nuevos contratos, suban el alquiler hasta un 10% sobre la renta vigente en los últimos cinco años si tiene un duración de, al menos, una década. También podrán aumentar el precio un máximo del 10% cuando la vivienda haya sido rehabilitada en los dos años anteriores y esas obras cumplan ciertas condiciones de eficiencia energética y mejora de la accesibilidad. Asimismo, se recoge la excepción de que en el contrato se establezca un derecho de prórroga al que pueda acogerse voluntariamente el arrendatario en los mismos términos y condiciones durante un periodo de 10 o más años.

Nuevos alquileres: ¿cuánto pueden subir?

Cuando el propietario sea un gran tenedor (cinco o más inmuebles) en zona tensionada o la vivienda salga nueva al mercado (no haya tenido un contrato de arrendamiento en los últimos cinco años), independientemente del tipo de propietario, el precio no podrá ser superior al alquiler del contrato anterior más un porcentaje, aunque este índice no está detallado todavía. En cambio, para los pequeños tenedores el precio de un alquiler nuevo no podrá ser superior al alquiler del contrato anterior más un porcentaje (2% en 2023, 3% en 2024 y un nuevo índice todavía por decidir a partir de 2025). En lo que se refiere a pisos nuevos en zonas no tensionadas, tanto grandes como pequeños tenedores podrán elegir el precio del alquiler que crean adecuado .