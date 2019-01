Ver a pantalla completa

Los turistas rusos también ha rebajado con creces sus compras, un 13%. La devaluación del rublo frente al auro un 6,8% durante 2018 ha provocado que los rusos pierdan poder adquisitivo dentro de nuestras fronteras. Global Blue apunta que este hecho ha tenido especial incidencia en Barcelona, destino preferente de estos turistas en España, y por eso los ingresos por compras de extracomunitarios en la ciudad condal se redujeron un 6%, por encima de la media.

Justo lo contrario ha ocurrido con los estadounidenses, que han comprado un 11% más en España. Y es que han encontrado en nuestro país y el resto de Europa un entorno favorable para gastar gracias a la devaluación del euro frente al dólar. El director para España de Global Blue, Luis Llorca, explica que este fenómeno ha provocado que, ahora, «los estadounidenses tengan la percepción de que Europa es bastante más barata».

Si los turistas no compran, que no sea porque el sector comercial no lo ha intentado. Han buscado la manera de incentivarles a consumir, y la encontraron en el «tax free», «una medida que inventaron los franceses a finales los 60 y principios de los 70. Consiste en que cuando una persona extranjera compra en tu país, se le devuelve el IVA, siempre y cuando saque la mercancía de nuestras fronteras, es decir, la exporte». Como los turistas no pueden aplazar su decisión de compra (porque ya tienen billete de ida), el «tax free» les da el empujón definitivo para que gasten.