La matriculación de vehículos cayó un 3,6% en 2022

El pasado año, el ICOGAM matriculó (en su ámbito de actuación: Madrid, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Segovia) 450.000 vehículos a motor, frente a los 467.000 matriculados en el ejercicio anterior, con una caída del 3,7%. En cuanto a las transmisiones de vehículos a motor, compraventas de vehículos de segunda mano, en 2022 se realizaron 960.000 frente a las 909.000 de 2021, con un incremento del 5,6%; el número de transmisiones contrasta con las efectuadas en 2019, que fueron de 822.000. El 51,9% de los vehículos matriculados se destinaron a Renting. Del total de matriculaciones, el 73,7% las llevaron a cabo personas jurídicas (se incluye el renting) y el 26,3% personas físicas.

En lo que respecta a distintivos medioambientales, en 2021 el ICOGAM distribuyó 110.000 etiquetas de la clase C, 33.000 ECO y 16.000 de la clase 0. En 2022, se distribuyeron 94.000 de la clase C, 48.000 ECO y 17.000 de la clase 0. En los dos primeros meses de 2023, con la entrada en vigor de la normativa de Zonas de Bajas Emisiones para los municipios de más de 50.000 habitantes, el ICOGAM, en su área de actuación, ha distribuido 25.000 distintivos de la clase C, 13.000 ECO y 5.000 de la clase 0.

De los turismos matriculados por el ICOGAM, el 13% de los que se han destinado a renting han sido de la marca Volkswagen, el 9% Toyota y el 8% Peugeot. En cuanto al resto de turismos, lo matriculados para personas jurídicas se reparten con un 11% para Peugeot, un 9% de la marca Citroën, y un 7% para cada una de las siguientes casas: Volkswagen, Audi y Opel. Por último, en las matriculaciones realizadas en turismos para personas físicas, el 13% corresponde a Toyota, el 10% a KIA y el 8% a Renault.

Cuestión de colores

El 39% de los turismos matriculados en renting son de color blanco, el 27% de color gris y el 11% de color negro. En los turismos matriculados para personas físicas, un 28% son de color blanco, el 26% de color gris, el 14% de color rojo y el 11% de color negro. Las personas jurídicas han matriculado un 27% en color gris, un 24% en color blanco, un 15% en color negro y un 11% en azul.

Finalmente, cabe destacar que el 59% de los turismos matriculados para renting son de gasolina, el 34% diésel y el 6% eléctricos. El 72% de las matriculaciones de turismos por parte de las personas físicas son de vehículos de gasolina, el 15% diésel y el 7% eléctricos. Las personas jurídicas han matriculado un 64% de vehículos de gasolina, un 30% diésel y un 6% eléctricos.

Según el presidente del ICOGAM, Fernando Jesús Santiago Ollero, "el mercado de segunda mano sigue creciendo, pero el de matriculaciones aún no ha alcanzado los niveles prepandemia. Si se quiere fomentar el uso de los vehículos eléctricos, deben empezar a funcionar bien los planes Moves (el plan Moves III tiene una importante lista de espera, pues no han llegado todos los fondos que se han solicitado a la Comunidad de Madrid) y debe asegurarse la recarga de los turismos no solo en la ciudad sino también para los trayectos largos”.