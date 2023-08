El miedo a cómo puedan dejarlas o no poder recuperarlas atenaza a los dueños de viviendas vacías para alquilarlas

Sacar las viviendas que hay vacías al mercado del alquiler impulsaría su parque en 3,8 millones de unidades, según los datos del último censo de población y vivienda publicado por el INE en junio, que asegura que el número de estos establecimientos se ha incrementado en 400.000 en la última década. Sin embargo, son muchos los propietarios que, por muy diversas circunstancias, no quieren alquilar sus propiedades. Y algunas destacadas tienen que ver con la inseguridad jurídica que perciben los potenciales caseros, según el último análisis de propiedades vacías de Fotocasa.

El portal inmobiliaria asegura que, a pesar de que el número total de estas viviendas haya subido, el porcentaje de ciudadanos que tienen viviendas vacías es del 3%, lo que significa un punto porcentual menos que el año pasado, cuando era del 4%. En la mayoría de los casos -18%- el motivo que les lleva a tenerlas cerradas es que no están en condiciones de salir al mercado porque necesitan reformas. Sin embargo, hay un porcentaje muy elevado de consultados -11%- que tampoco las quieren arrendar por miedo a que no les paguen la renta o maltraten la vivienda, mientras que otro 7% esgrimen las malas experiencias propias o de algún familiar o conocido en este mismo sentido y otro 4% tiene miedo a no poder recuperarla en caso de impago. «Sus pesadillas van desde que los inquilinos no les paguen, que maltraten la vivienda o que lleguen incluso a perderla. Por eso prefieren mantenerlas vacías», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotoca.

Para poner sus viviendas en el mercado, estos propietarios apelan a «una mayor seguridad jurídica que les proteja en caso de impagos u ocupaciones, creen positivos los incentivos fiscales y las ayudas a la rehabilitación como medidas que ayudarían a que pusieran sus viviendas en el mercado, y consideran que las políticas punitivas generan más inseguridad y espantan a posibles inversores», según destaca Matos.

Estimular la puesta en el mercado de las viviendas vacías es una de las estrategias que se ha marcado el Gobierno para aliviar los precios de los alquileres. Para conseguirlo, la Ley de Vivienda permite a los ayuntamientos cobrar un extra de IBI de entre el 50% y el 150% por los inmuebles que lleven vacíos al menos dos años sin causa justificada. Sin embargo, diversos análisis aseguran que se trata de una medida voluntarista pero con escasos efectos. Fotocasa, por ejemplo ha concluído que sólo el 0,1% de los propietarios podrían ser sancionados con este recargo. También el Banco de España duda de su utilidad de la medida. En un informe titulado “La intervención pública en el mercado del alquiler de vivienda: una revisión de la experiencia internacional”, aseguraba a finales de 2021 que una medida de este tipo en zonas con poca demanda, donde es común que haya viviendas vacías, tendría escaso impacto en el mercado. Además, añadía que el mercado de alquiler necesita un número determinado de viviendas vacías para funcionar y que la tasa sería ineficaz para estimular la oferta sin seguridad jurídica.

Regiones

La Comunidad Valenciana es, según Fotocasa, la que más vivienda vacía tiene, aunque desciende el número de propietarios con viviendas vacías en su poder. Así, si en 2022 el 5% de los propietarios tenían alguna vivienda vacía, ese porcentaje baja al 3,8% en 2023. Le sigue Cataluña, que es la única comunidad en que se incrementa ligeramente el número de propietarios con alguna vivienda vacía al pasar en 2022 del 2,8% del total de propietarios al 3% en 2023.

En el caso de Andalucía, la web inmobiliaria también observa un descenso en las viviendas vacías: pasa del 4,2% de propietarios en 2022 al 2,8% en 2023 y es la tercera comunidad de España con más propietarios con viviendas deshabitadas o sin uso. En el caso de la Comunidad de Madrid, es la que menos vivienda vacía tiene, con un 2,2% de propietarios en 2023 y baja con respecto a 2022 (2,4%).

Tener o no una vivienda vacía depende mucho de cuántas viviendas se tengan en propiedad. Así, de los particulares que sólo tienen una vivienda (80%), únicamente hay un 1% que la mantiene vacía. Esta cifra, crece un poco más en el caso del 16% de propietarios que tiene dos viviendas en propiedad: de todos ellos, el 8% tiene alguna vacía. Entre el 4% de propietarios que tiene tres o más viviendas, hay un 27% que mantiene alguno de los inmuebles desocupados, según Fotocasa.