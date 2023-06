El miedo a otro frenazo económico dispara el ahorro de los hogares hasta el 11,8%, la tasa más alta desde hace un año

En un contexto marcado por las presiones inflacionistas, el encarecimiento de la financiación por la subidas de tipos de interés y el miedo a un nuevo frenazo de la economía, la tasa de ahorro de los hogares españoles, si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, alcanzó en el primer trimestre el 11,8% de su renta disponible, 2,5 puntos por encima a la del trimestre anterior y la más alta desde el cuarto trimestre de 2021.

Según las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales publicadas este viernes por el INE, los hogares gastaron menos de lo que ingresaron. Así, su renta disponible aumentó un 10,1% interanual, hasta los 202.347 millones de euros, en una cifra influida por el repunte del 7,8% en la remuneración cobrada por los asalariados frente al inicio de 2022, que ha pasado de los 147.026 millones a los 158.507 millones.

Por su parte, el gasto en consumo final de los hogares alcanzó los 199.427 millones, con un incremento del 7,4 % respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que deja un ahorro de 1.869 millones, frente al ahorro negativo de 2.788 millones de euros del mismo periodo de 2022. Las cifras de la tasa de ahorro fluctúan según el momento del año en que nos situemos. Normalmente el ahorro siempre disminuye en el primer y tercer trimestre, y aumenta en el segundo y en el cuarto.

No obstante, los hogares no pudieron financiar con su ahorro la inversión que realizaron en el primer trimestre del año, que ascendió a 14.296 millones, un 15,4% menos que en el mismo periodo de 2022. No obstante, la tasa de inversión de los hogares, eliminados los efectos estacionales y de calendario, se situó en el 6,6% de su renta disponible, nivel similar al trimestre anterior. De esta forma, y una vez tenido en cuenta el saldo de transferencias de capital del sector, los hogares registraron una necesidad de financiación de 12.936 millones, frente a los 20.289 millones estimados hace justo un año.

Ahorro de los hogares INE

Sin corregir, la tasa de ahorro se sitúa en el 0,9 % en el primer trimestre, frente a la tasa negativa del 1,5% que experimentaron en el mismo periodo de 2022 por primera vez en tres años.

Pese a que los primeros trimestres del año suelen arrojar malos datos en el ahorro, este año la tasa sin corregir ha sido más positiva que la de 2022 y la de 2019 (-3,8%), antes de la pandemia. Sin embargo, en 2020 y 2021, años marcados por la contención del gasto derivada del confinamiento y las restricciones por la covid, el ahorro con el que los españoles arrancaron el año ascendió al 4,6% y al 10%, respectivamente.

En comparación con el último trimestre de 2022, la tasa de ahorro de los hogares se ha desplomado más de 13 puntos, desde el 14,5% al 0,9%.

Momento de ahorro provisional

Con la pandemia y el confinamiento, el consumo se redujo y el ahorro se disparó hasta cifras récord. Sin embargo, este repunte se detuvo con el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la posterior inflación, haciendo que la tasa de ahorro de España se hundiera. Actualmente, la capacidad de ahorro sigue resentida pero se está estabilizando, señala el I Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad de UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios). Según este observatorio, el ahorro medio mensual de los hogares españoles es de 393,3 euros, teniendo en cuenta que el salario medio asciende a 2.268 euros.

Entre los gastos que más preocupan en el ahorro familiar, el Observatorio de UCI destaca las facturas de la luz, la cesta de la compra y la cuota de la hipoteca. En ese sentido, las distintas subidas de tipos realizadas este año por el Banco Central Europeo han derivado en cifras récord de cancelación de hipotecas igualando resultados del año 2008. Según datos del INE, de rescisiones de préstamos hipotecarios sobre vivienda en el Registro de la propiedad en marzo de 2023 fueron 44.171, un 20,4% más que el mes anterior.

“Las familias miran más que nunca su bolsillo”, comenta Noelia Suárez, Human Connecting de Hipotecas.com, canal online de UCI. Para Suárez, la tendencia apunta a que los hogares españoles van a seguir con una tendencia de ahorro provisional hasta que el ritmo alcista del euríbor se estabilice, un índice que ayer sobrepasó el 4% en tasa mensual, encareciendo las hipotecas en más de 3.000 euros al año. “Por suerte, existe cierta tranquilidad entre la población ya que durante los años de pandemia el colchón acumulado creció”, apunta Suárez, quien, sin embargo, cree que el aumento de los precios ha generado una preocupación sobre los ahorros de los españoles y que, por ello, “no están dispuestos a gastar el dinero que han logrado ahorrar” debido a la incertidumbre económica actual.

Necesidad de financiación

En cuanto a las sociedades no financieras, cerraron el trimestre con una capacidad de financiación de 23.051 millones, frente a los 16.255 millones del primer trimestre de 2022. Por su parte, el sector de las Administraciones Públicas generó una necesidad de financiación de 2.203 millones, frente a los 6.065 millones que presentaba al inicio de 2022. Descontados los efectos estacionales y de calendario, las Administraciones Públicas registraron una necesidad de financiación del 1,9% del PIB, 5,7 puntos menos que en el trimestre anterior.

De forma general, el trimestre cerró con una renta nacional bruta de 343.019 millones, un 1,8% más respecto al trimestre anterior, y una capacidad de financiación de la economía nacional frente al resto del mundo de 13.083 millones. Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la capacidad de financiación de la economía nacional fue del 6,3% del PIB, 4,6 puntos más que en el trimestre anterior.