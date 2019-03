Miguel Carsi, presidente de Toyota en España: «Traeremos este año nuestro coche de hidrógeno»

Ha vuelto a su casa. Tras dos años en Toyota Europa como máximo responsable de la coordinación de las ventas de la compañía, ha asumido la responsabilidad de ser el nuevo presidente y consejero delegado en nuestro país de una de las empresas más importantes del mundo. Miguel Carsi toma las riendas de una compañía que apostó hace muchos años por la renovación tecnológica hacia motores híbridos, justo la tendencia que ahora está de moda y por la que van a transitar el resto de las marcas del mercado. Cerró 2018 con un crecimiento del 7,5%, similar al del conjunto del mercado, por lo que se refiere a Toyota, y del 18,2% en Lexus, la marca de lujo del grupo. Para este ejercicio confía en mantener o incrementar estas subidas, siempre por encima de la tendencia del mercado.

– ¿Cúales son las previsiones para el presente año?

– Por lo que se refiere a Lexus, tenemos previsto dos lanzamientos con muy buenas perspectivas. El ES 300h, del cual ya tenemos 250 pedidos, y el UX250h, del que ya hay confirmadas 850 peticiones, y eso que aún no tenemos estos modelos en el mercado. Por ello, prevemos terminar el año en Lexus con unas ventas de unas diez mil unidades, lo que supondría un crecimiento superior al 30%, ya que el año pasado vendimos 7.247 unidades. Por lo que se refiere a Toyota, cerramos 2018 con algo más de 71.000 matriculaciones y para este año queremos ascender hasta las 76.000. Para ello contamos con algunos modelos nuevos como el RAV4 y la llegada del Corolla con sus tres carrocerías, el nuevo Supra que comenzará a venderse este mismo año y el Camry.

– ¿Cuántos Toyota híbridos se venden actualmente?

– Del total de nuestras ventas, el 70% son coches híbridos, el 18% con motores de gasolina y el 12% restante de motores diésel.

– Pero también van a apostar por las tecnologías de máxima vanguardia...

– En efecto. Dentro de este mismo año traeremos a España los Mirai, coches movidos por pila de hidrógeno, el combustible del futuro. Estamos hablando con la Administración para incrementar de manera importante el número de «hidrogeneras» o puntos de recarga para poder tener una red suficiente para asegurar la utilidad de estos vehículos y que nuestro país se coloque en el nivel de los más desarrollados. Esta tecnología está más adelantada en Japón, Alemania y Francia. En España vamos aún poco a poco. Pero eso no quita que tengamos que estar preparados para esta tecnología que utiliza el hidrógeno y el oxígeno del aire y asegura las cero emisiones, ya que sólo produce vapor de agua. Estamos trabajando en organismos como la Asociación Española de Hidrógeno, donde también están integradas otras marcas de automóviles interesadas en esta tecnología. Queda mucho trabajo por hacer pero se cuenta con una voluntad de desarrollo de la red de distribución de puntos en la UE. Por ello, repito que antes del fin de este año se podrán adquirir las primeras unidades del Toyota Mirai.

– A los fabricantes cada vez se les está exigiendo más disminución de emisiones de gases a la atmósfera.

– El siguiente reto nos llega en el año 2021, en el que tendremos que cumplir con la reglamentación que reduce las emisiones a los 95 gramos y, si no se cumplen estos límites, estaremos sometidos a fuertes sanciones económicas. En mi opinión, no es bueno meter tanta presión a los fabricantes. Creo que las medidas no deberían ser tan radicales porque la industria del automóvil puede sufrir con ello. Por ejemplo, con la polémica que ha surgido en España con el tema del etiquetado de los coches híbridos, creo que lo que debería tenerse en cuenta es el nivel de emisiones de CO2 y Nox y mantener estable el sistema que está actualmente vigente.

– ¿Qué análisis le merece el hecho de llevar seis meses seguidos de descenso en las matriculaciones de automóviles nuevos?

–Las informaciones que han llegado hasta la opinión pública desde diferentes estamentos han ido calando poco a poco y han creado una incertidumbre que no es buena para nadie. La consecuencia de ello es que el mercado se está parando. Nuestras marcas están sufriendo menos esta crisis de ventas gracias a que contamos con una amplia gama de automóviles con motores híbridos y por esta circunstancia no lo estamos notando tanto.

– ¿El pasado año ha sido rentable para su red comercial?

– Nuestra empresa cuenta en la actualidad con una amplia red comercial consistente en 86 concesionarios de la marca Toyota y 23 de la marca Lexus. Puedo asegurar que todos han tenido balances positivos en el ejercicio 2018 y que la rentabilidad media de la red se sitúa en el entorno del 2,2% sobre el volumen de facturación.