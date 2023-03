Montero impone a los jubilados la responsabilidad del escudo social: "Las pensiones son para los hijos y los nietos que no pueden pagar la luz o el súper"

"Los abuelos y las abuelas no quieren las pensiones para ellos. Las necesitan para sus hijos y nietos. Son el dinero mejor repartido que pueden tener las familias, porque son ayudas al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz, es la ayuda para ir al supermercado a comprar las cinco cosas que no puede comprar la hija, es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes nuestros abuelos y abuelas para que puedan salir los fines de semana o se pueden a comprar las zapatillas de deporte". Con esta sorprendente y autoinculpatoria declaración, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció implícitamente que la política económica del PSOE no está funcionando en las finanzas de los hogares al asumir que no pueden pagar sus facturas ni afrontar sus gastos esenciales.

La ministra reiteró que las pensiones son "el salario mejor repartido que puede haber en una economía familiar, además de ser justicia para todos aquellos que levantaron este país y que, dignamente, hay que reconocerles una vejez tranquila sin sobresaltos". En tono electoralista, repasó las políticas socialistas que, durante estos años, han favorecido a su juicio avances muy importantes en materia de igualdad. Entre ella, la subida del salario mínimo, la reforma laboral que potencia los contratos indefinidos o la subida de las pensiones como medidas de justicia, "sobre todo para las mujeres". Según Montero, los "cimientos de la igualdad" se han construido en España, de la mano del PSOE, en materias como la sanidad, la escuela y la universidad públicas, la dependencia, los derechos sociales, la justicia gratuita y las políticas de vivienda. Otra cosa es que las familias no puedan pagar sus facturas y tengan que recurrir a las pensiones de los abuelos.

Así se lo ha afeado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, cree que estas declaraciones demuestran el "fracaso de la política económica del Gobierno" y ha advertido que "algo está fallando", cuando una ministra del Gobierno, y más del ámbito económico, concibe la pensión como un mecanismo de protección a las familias. Gamarra opinó que cuando una ministra del Gobierno de España, y además una ministra del ámbito económico, "concibe que una pensión -que es fruto del esfuerzo y de las cotizaciones de nuestros mayores- como un mecanismo de protección a su familia" se ve el "fracaso de la política económica" de su Ejecutivo. "Algo está fallando y lo que fallan son las políticas económicas del Gobierno de España, las que impulsa Sánchez, cuando sus propios ministros conciben una pensión contributiva como el mecanismo para que una familia llegue a final de mes, pueda pagar una hipoteca o al final pueda pagar la cesta de la compra".

El propio socio de Gobierno ha afeado a Montero estas declaraciones y le ha recordado que subir pensiones es por "dignidad" de los mayores y no para "sostener a sus familias". Lo ha dicho el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, que ha subrayado que su formación reclama elevar las pensiones pero que, en ningún caso, ese incremento no puede ir acompañado a que sean "los mayores los que deban sostener a sus familias cuando atraviesan por problemas". En este sentido, ha defendido la subida de las pensiones y del SMI para que "los jóvenes y no tan jóvenes puedan permitirse una "vida digna".