La nuclear pide mantener las centrales: "España va a la contra y el almacenamiento, retrasadísimo"

La energía nuclear ha generados algo más del 20% de la energía eléctrica en España en 2023, unos 54,2 teravatios hora, consolidándose como segunda fuente de generación de España, solo sobrepasada por la eólica y por delante de los ciclos combinados de gas. En número de horas la nuclear ha sido la que más horas ha operado, el 87%, pese a que la eólica supone una cuarta parte de la potencia instalada.

"De esta manera tienen que producir un montón para suplir a la nuclear y esto implica una sobredemanda en las horas que producen", ha explicado Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear. En este sentido, ha dicho que la fotovoltaica opera 1.500 horas, lo que equivale a dos meses, la eólica supondría tres meses de producción mientras que la nuclear supone más de 7.500 horas. "Por eso es necesario el almacenamiento, pero va retrasadísimo. Las baterías ni están ni se las espera. El almacenamiento tendría que estar en centrales hidráulicas reversibles, que también van retrasadas".

Por eso, el mercado está viviendo una volatilidad inmensa, por una supergeneración eléctrica que va ligado a que la demanda no aumenta, no solo por una mayor eficiencia energética sino porque la industria y la electromovilidad no tiran de la demanda.

Sin embargo, "seguimos quemando gas pese a la penetración de las renovables", ha indicado Araluce. Hay países como Alemania, que han prescindido de la nuclear, en el que "es paradójico que está quemando más carbón y gas, con las consiguientes emisiones, que nunca".

"La única tecnología que aúna la seguridad de suministro, con un mercado de uranio mucho más estable que el de los combustibles fósiles, sin necesidad de un suministro continuo, es la nuclear", ha añadido.

Residuos

Respecto al tratamiento de los residuos, Araluce ha remarcado que el nuclear es "casi el único sector que cumple el axioma del que contamina paga. Pagamos por eso y por el desmantelamiento de las centrales. Estamos haciendo una hucha con una cantidad ingente para que haya dinero suficiente para desmantelar todas las centrales y tratar todos los residuos. El ciudadano no tendrá que pagar nada. Estamos ingresando al año unos 450 millones de euros en Enresa.

Apagón

Sobre el calendario de cierre de los 7 reactores operativos, Araluce ha dicho que aunque debe comenzar en 2027, la situación no tiene nada que ver con la de 2019, cuando firmamos ese escenario. "Todo el mundo, salvo Alemania y España van por otro camino. 24 países han decidido triplicar la nuclear hasta mediados de siglo".

A este respecto, ha pedido mantener las centrales operativas más allá del calendario de cierre pactado. "Son necesarias", ha manifestado Araluce.