Las nuevas deducciones fiscales y los gravámenes a segundas residencias que persigue el Gobierno con la propuesta del PSOE no estimularán el alquiler

Ni los técnicos de Hacienda ni los economistas consideran que la batería de medidas que pretende aplicar el Gobierno al alquiler valiéndose de la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso vayan a ser de gran utilidad para estimular este mercado, según sendos análisis que han realizado sobre la propuesta.

Gestha, sindicato de los técnicos de Hacienda, considera que las nuevas reducciones del rendimiento neto del alquiler vinculadas a la rebaja de la renta en más de un 5% "no compensarán económicamente a la mayoría de los propietarios, pues la rebaja del alquiler es superior al beneficio fiscal que obtienen por ella". Como excepción, aseguran que la rebaja compensará a los propietarios cuyas rentas totales superan los 24.000 euros y que alquilen a jóvenes entre 18 y 35 años, en zonas no tensionadas, pues la reducción fiscal pasará del 50% al 85%.

Para el Consejo General de Economistas (CGE), la exigencia de una rebaja mínima de, al menos el 5%, deberá cumplirse cada vez que se formalice un nuevo arrendamiento. Esto, han advertido hoy en un encuentro con medios para analizar la proposición socialista, puede ocasionar una disminución del precio continuado para los propietarios con alta rotación de inquilinos, quienes podrían optar por no aplicarla.

Los técnicos de Hacienda también critican que la medida planteada por el PSOE es discriminatoria para los propietarios que ya tienen viviendas en el mercado pues, según explican, los que saquen al alquiler viviendas vacías se verán recompensados en todos los casos, pues no se les exige que rebajen su renta del alquiler, y obtienen las ventajas fiscales en su rendimiento neto positivo.

La proposición socialista establece un nuevo catálogo de reducciones en el IRPF para los arrendadores, que van del 100% al 50%, aumentando si la vivienda se ha rehabilitado y se ha alquilado antes de dos años, si se dedica al alquiler social o con precio limitado por las comunidades, si se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años, si la vivienda está en una zona tensionada y si se alquila a jóvenes entre 18 y 35 años en zonas declaradas tensionadas. Además, crea una reducción del 100% para que no tributen quienes pidan una renta inicial del alquiler inferior a la que fijará el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Con los nuevos parámetros, Gestha asegura también que los socialistas benefician a los propietarios con rentas más altas, que normalmente alquilan las viviendas más caras. Así, quienes tienen rentas superiores a los 600.000 euros y alquilan una vivienda por primera vez lograrán un ahorro entre los 620 euros y los 2.483 euros si la alquilan en una zona de mercado residencial tensionado.

Los economistas han añadido a ello que los diferentes porcentajes de la reducción complica su aplicación práctica. "Nos recuerda otros supuestos como la modificación de la reducción de las aportaciones a los planes de pensiones, se enmarañan mucho las normas para los ciudadanos", han advertido. "Hoy lo más práctico es vender", sostiene el presidente del CGE, Valentín Pich, que defiende que la vivienda de alquiler requiere de ambientes fiscales y urbanísticos tranquilos.

Los economistas creen que el 21% del IVA a alojamientos turísticos desincentivará este mercado

Como complemento a las medidas anteriores, y para vencer algunas resistencias a sacar al mercado del alquiler una vivienda desocupada, el PSOE propone aumentar la imputación de rentas inmobiliarias en 2025 con arreglo a una escala que va del vigente 1,1% al 3% cuando la suma de los valores catastrales supera el millón de euros. Esta medida, que afecta a las segundas residencias, no tendrá sin embargo apenas efecto en el mercado para los economistas. Según aseguran, "la nueva escala para la imputación de rentas inmobiliarias dificulta el cálculo de la renta y no creemos que al aumentar el coste fiscal induzca que los propietarios pasen a ofrecer el inmueble en alquiler, ya que en la mayoría de las ocasiones son las segundas residencias o las casas en los pueblos". Además, añaden, si se ofrecen al alquiler las segundas residencias por la parte del año que no se usan, no se aplicarán las reducciones previstas, al no destinarse para vivienda habitual de los arrendatarios.

Respecto a la intención de gravar con un 21% de IVA los arrendamientos turísticos, los economistas consideran que es una medida que desincentivará el alquiler de estos inmuebles trasladando la oferta a la industria hotelera.

Penalización a extracomunitarios

También genera importantes recelos tanto a Gestha como a los economistas el impuesto estatal complementario sobre la transmisión de inmuebles a no residentes en la UE no sujetos a IVA, es decir, de segunda mano. Los técnicos de Hacienda aseguran que se trata de un gravamen que genera incertidumbre y que los economistas no han dudado en calificar directamente de arancel y "locura". Con esta medida, y como han explicado a modo de ejemplo, un ciudadano estadounidense que quiera comprar una casa en Madrid valorada en 500.000 euros tendrá que pagar un millón, lo que no solo infla su precio real sino que haría inviable su posterior venta porque situaría su precio totalmente fuera del mercado.

Se trata, en su opinión, de una medida que penaliza los gastos y las inversiones de los extranjeros extracomunitarios que vienen a España a alojarse en sus residencias estacionales. El problema no es que los ricos compren vivienda, sino que hay falta de la misma en determinadas zonas, han añadido.

Respecto al incremento de fiscalidad propuesto para las socimis (sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado inmobiliario), los economistas consideran igualmente que las penaliza "una vez más" y que, detrás de cada modificación, se busca eliminar a este tipo de entidades del mercado , por lo que avisan de que es probable que algunas de ellas acaben buscando destino en otros países fuera de España.