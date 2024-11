El paro de autónomos se concederá incluso sin cumplir con el mínimo cotizado

Los autónomos es uno de los colectivos más afectados por la DANA, tras ver arrasados miles de negocios y verse afectados más de 50.000 trabajadores por cuenta propia en la zona cero de la riada. Antes esta situación límite de decenas de miles de emprendedores, el Ministerio de Seguridad Social ha confirmado que podrán solicitar la prestación por cese de actividad por fuerza mayor ante su mutua sin necesidad de contar con la cotización mínima exigida para poder acceder a ella, que sería de 12 meses.

Así lo aprobará hoy el Consejo de Ministros en su paquete de medidas económicas especiales por las consecuencias de la DANA, que contempla además que los días de prestación consumidos no se computen de cara a situaciones futuras, lo que se denomina contador a cero. Además, este periodo se les computará como cotizado. La cuantía de la prestación alcanzaría el 70% de la base reguladora.

Según han informado fuentes ministeriales, las mutuas reforzarán la información y los servicios de atención para facilitar la solicitud del cese de actividad, con el objetivo de hacer llegar esta información a los autónomos afectados de la zona. Desde la reforma laboral, se permite "proteger a trabajadores y al tejido productivo en situaciones de crisis y emergencias" como la DANA mediante un ERTE por fuerza mayor, pudiendo la empresa "suspender temporalmente la relación laboral o reducir la jornada".

Esta medida cuenta con una exención del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de empresa y trabajadores y cualquier trabajador puede acogerse sin consumir la prestación por desempleo. Se solicita en el SEPE o llamando al 060.

Las tres asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y UATAE) exigieron ayer que se apruebe ayudas directas inmediatas para la reconstrucción de los negocios afectados al margen de los ERTE y la prestación por cese de actividad que ya han sido activados, al considerar que estas dos medidas no serán suficientes para que puedan recuperar sus negocios. Según calcula ATA, en la zona cero de la DANA trabajan 51.000 autónomos, el equivalente a uno de cada tres trabajadores por cuenta propia de la provincia de Valencia. Son, en total, 54.000 empresas las que se encuentran en estas zonas, con más de 377.000 trabajadores.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha advertido que las medidas no deben ser las mismas que se aplicaron durante la pandemia, porque las circunstancias "no tienen nada que ver. Con el covid nos fuimos a casa y volvimos al trabajo cuando nos ordenaron y estaba todo preparado para volver a la actividad, para vender o producir. No hubo destrucción de locales, instalaciones o naves. Ahora sí y, por tanto, se necesita que a los ERTE y la prestación por cese de actividad se les sumen ayudas directas a la reconstrucción de los negocios. La situación es de desastre, de siniestro total en muchas naves y negocios. Y queremos advertir de que esto no tiene nada que ver con el Covid. Es otro escenario. Para poder reabrir no basta con los ERTE y con el cese de actividad. Por eso proponemos un plan de ayudas a la reconstrucción".

UPTA ha planteado un decálogo de ayudas y recursos para la recuperación de los autónomos afectados por la DANA, entre las que destacan moratorias en cotizaciones a la Seguridad Socia, en el pago de hipotecas y alquileres o la suspensión del pago de suministros y de las tasas e impuestos municipales y estatales de manera temporal.

Uatae ha creado e la web de la organización una guía sobre cómo solicitar las ayudas por el paro de su actividad empresarial debido al cual muchos de ellos han visto comprometidos sus ingresos. En esta guía se detalla paso a paso y dependiendo de cada situación lo que deben hacer quienes soliciten las ayudas. También se indica que el tiempo que tienen los autónomos para solicitar las ayudas se extenderá hasta la finalización del mes siguiente a los hechos, es decir, hasta el 30 de noviembre.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo aprobará también una serie de medidas destinadas a la protección de los trabajadores, que pasan por prohibir el despido y ofrecer permisos retribuidos en determinadas situaciones, así como priorizar el uso del teletrabajo. Desde Trabajo recuerdan que, en caso de que la empresa imponga cualquier tipo de consecuencia negativa por no acudir al trabajo, será considerada nula.