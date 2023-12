Los peajes apuntan a una subida de al menos el 4% en 2024

Subida de los peajes a la vista. El precio por utilizar las autopistas de pago apunta a una subida de al menos el 4% el año que viene. Aunque podría ser más. Según los cálculos realizados desde el sector teniendo en cuenta la inflación, los peajes deberían subir un 4,03% a partir del 1 de enero de 2024. Sin embargo, el porcentaje podría, sobre el papel, ser más elevado si se atiende a lo aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a finales del pasado ejercicio.

En diciembre del pasado año, el Gobierno aprobó limitar al 4% el alza de los peajes en once autopistas de pago para este año para mitigar el aumento de las tarifas del 8,4% que correspondía por la evolución del IPC y el efecto de las revisiones extraordinarias en tres de ellas. El objetivo de tal contención, según explicó entonces, era "ayudar a la ciudadanía a afrontar el escenario actual de altos precios de la energía, derivado de la persistencia del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, que afecta muy especialmente a la movilidad y a la renta disponible de los hogares.

Así, el Real Decreto-ley para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobado entonces en Consejo de Ministros articuló un mecanismo para contener al 4% el aumento de las tarifas este año en las autopistas de peaje estatales.

Para compensar a las compañías concesionarias esta contención en la subida de los peajes, Transportes acordó subvencionar entre 2023 y 2026 parte de los ingresos que han dejado de percibir este año. Concretamente, el Departamento que dirige Óscar Puente acordó implementar una línea de 23,3 millones de euros para financiar la reducción de este año y establecer "la obligación de que la Administración General del Estado dote las partidas necesarias para mitigar parcialmente la subida entre 2024 y 2026 para que esta sea escalonada. Hay que tener en cuenta que la subida de tarifas es acumulativa, de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abona en 2023, ejercicio en el que estaba previsto que subieran en torno al 8,38% por la inflación, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones por los ciudadanos", explicó Transportes.

Desde el ministerio no se han pronunciado de forma oficial todavía sobre lo que harán con tarifas y añaden que "la evolución de las tarifas se anunciará oficialmente a finales de año".

Calendario de vencimientos

Actualmente, siguen operando bajo el modelo concesional de pago por peaje las autopistas AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado la decisión de no renovar los contratos de concesión una vez caduquen e ir convirtiendo en gratuitas todas estas vías. No obstante, hay vías que seguirán siendo de pago hasta el año 2074. Es el caso de la AP-53, la autopista Central de Galicia que discurre entre Santiago de Compostela y el Alto de Santo Domingo, que está concesionada hasta entonces. No será hasta noviembre de 2026 cuando otra vía de peaje, la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza, dejará de ser de pago. Tres años después, en 2029, le tocará a la AP-6 (Guadarrama-Adanero), la AP-51 (Villacastín-Ávila) y la AP-61 (Segovia-San Rafael). El siguiente contrato vence en 2039. Se trata de la R-2 (Madrid-Guadalajara), uno de los peajes que quebró y rescató el Estado. Para la siguiente década, entre los años 2040 y 2048, está previsto el fin de los contratos de la AP-7 (Cartagena-Vera), la AP-36, la circunvalación de Alicante, la AP-41 (Madrid-Toledo) y la AP-46 (Alto de las Pedrizas-Málaga).

Para el año 2046 está previsto el vencimiento del peaje de la AP-7 en su tramo entre Málaga y Estepona.Dos años después lo hará el tramo de la mismo vía que discurre entre Alicante y Cartagena. Para ese mismo año está contemplado el fin del pago en la autopista AP-9 entre Ferrol y la frontera portuguesa.

En 2049 le llegará el momento de levantar las barreras a otras dos radiales, la R-3 y la R-5, ambas en Madrid. Un año después, en 2050, concluirá el de la AP-66, entre Campomanes y León. En esa misma zona, en 2055 vence el peaje de la AP-71 (León-Astorga) y un año antes el de la AP-7 en su tramo entre Estepona y Guadairo.