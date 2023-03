La polémica del bono eléctrico

Es asombroso que se organice una polémica cuando no existe ninguna irregularidad al percibir una prestación que no solo es legal, sino que tiene toda la lógica. El sentido común indica que se tiene que incentivar a las familias numerosas. Los políticos se llenan la boca con el problema de la pirámide de edad de la población española. El Gobierno ha aprobado, una vez más a golpe de real decreto ley, una reforma de las pensiones con la mirada puesta en las elecciones y, como siempre, sin entrar en profundidad sobre la sostenibilidad del modelo. La factura crece mes a mes, pero lo único importante para los políticos es actuar en el más exasperante corto plazo. Nuestra economía tiene unos graves problemas estructurales que introducen dudas muy inquietantes sobre cuál será el escenario dentro de pocos años y cómo se afrontará ese pago de pensiones que aumenta de forma espectacular. Para hacer frente a estos problemas tan profundos necesitamos que aumente la población. En este sentido, son clave los nacimientos, pero es fundamental que exista un entorno que los favorezca. Por ello, cuantos más, mejor.

Una nueva polémica, por cierto, de gran frivolidad, se ha generado por el cobro del bono eléctrico que se puede percibir sin ningún límite de renta. En algún momento, se darán cuenta que todo no vale en política. La portavoz de Más Madrid arremetió contra el vicepresidente madrileño, cuya trayectoria intachable le avala, porque cobra un bono eléctrico al que tiene derecho al ser familia numerosa. Luego resultó que ella también lo percibía. El comportamiento de ambos había sido tan impecable como ético, pero me voy a quejar de que no existan más ayudas para estas familias. La edad de mis hijas ha hecho que haya dejado de serlo, pero me siento muy orgulloso de haberlo sido. Mónica García se equivocó desatando esta controversia, porque tendría que defender, al margen de ideologías, estas ayudas, porque es muy difícil y comporta importantes sacrificios, no solo económicos sino personales para las parejas, tener varios hijos. Es un error hacer este tipo de ataques sin valorar en profundidad esos recursos y esfuerzos que se hacen para sacar una familia adelante. Lo más progresista es que estas ayudas se extiendan al máximo.