Las compras a través de Alexa o Siri marcarán récords y superará los 71.500 millones de euros

El comercio por voz (compras a través de altavoces inteligentes o asistentes de voz como Alexa o Siri) crecerá con fuerza este año, para duplicar incluso su facturación y superar los 81.800 millones de dólares (71.500 millones de euros) en 2025. La comodidad de no tener que escribir en un teclado para buscar, comparar y, finalmente, comprar productos o servicios hace que esta modalidad sea cada vez más frecuente, porque es ágil y, además, es inclusiva, ya que simplifica el proceso para personas con determinadas discapacidades.

Así lo explica un reciente informe de la plataforma Capital One Shopping, del Grupo financiero Capital One y recogido por Efe, que asegura que cada mes se realizan más de mil millones de búsquedas por voz en el mundo, aunque evidentemente no todas acaban en compras. Tomando como ejemplo el mercado estadounidense, el más adelantado en compras por voz, con un 37 % del total, los expertos del portal tecnológico Coolest Gadgets calculan que la mitad de los consumidores de ese país (más de 128 millones de personas) han utilizado la voz en algún momento del proceso de compra.

Según estos datos, la elevada calidad y rapidez de la conexión a internet en ese país reman a favor en todo lo relativo a la adopción temprana de nuevas tecnologías, y en este caso, ayudan a los asistentes como Alexa a procesar los comandos de voz con más precisión, lo que mejora la experiencia del usuario y permite realizar transacciones más fluidas.

Mejor comprensión de órdenes

El informe de Alibaba.com Reads apunta que el procesamiento de lenguaje natural (NPL) es lo que más ayuda a que Siri y compañía comprendan cada vez mejor las peticiones que se les hacen y puedan ser más útiles. De esta forma, el comercio de voz avanza cada vez más, aunque también lo hacen los ciberdelincuentes y si no estamos alerta, no es difícil que nos graben la voz, por ejemplo mediante falsas llamadas comerciales aleatorias, con lo que después la pueden utilizar para hacer compras en nuestro nombre, entre otros fines.

Para contrarrestar ese riesgo, una de las opciones que existen es crear una huella de voz, lo que, a grandes rasgos, requeriría grabar una muestra de la voz del usuario -por ejemplo en nuestro propio asistente de voz- y pasarla por un sistema biométrico para analizar las características únicas de ese sonido, como el tono, el timbre y el ritmo, y poder generar un modelo matemático capaz de identificarnos. Esa plantilla o huella se almacena de forma segura para futuras verificaciones y cuando se necesita, el sistema compara la voz del usuario con la huella almacenada y comprueba su identidad.

Ventajas del comercio por voz

Poder hacer compras desde cualquier parte y mientras se realizan otras tareas, disfrutar de una mayor facilidad, practicidad y eficiencia en el proceso o recibir recomendaciones personalizadas son algunas de las ventajas de este tipo de comercio, según explican los expertos consultados.

Desde el punto de vista del vendedor, con esta modalidad se pueden impulsar las ventas, mantener la competitividad en el mercado, atraer nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes.

El comercio por voz también hace que la experiencia de compra a distancia sea más accesible para personas con ciertas discapacidades, lo que contribuye a la inclusión digital y amplía el alcance del público, explican igualmente desde los portales Signifyd y Capital One Shopping.