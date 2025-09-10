Precio de la luz hoy, miércoles 10 de septiembre, por horas: consulta la franja horaria con el menor precio por kWh

Los consumidores españoles se enfrentan este 10 de septiembre a una jornada de pronunciada volatilidad en el mercado eléctrico. El coste medio de la electricidad se fijará en los 0,183 euros por kilovatio hora (€/kWh), una cifra de referencia que, sin embargo, enmascara una diferencia abismal entre los tramos más asequibles y los más costosos del día, convirtiendo la planificación del consumo en una estrategia fundamental para la economía doméstica. Por este motivo, es fundamental conocer cada día cuál es la hora más barata para consumir electricidad y así adaptar el uso de los electrodomésticos.

De hecho, la oportunidad más clara para el ahorro se presentará a primera hora de la tarde, un momento ideal para poner en marcha los electrodomésticos de mayor consumo. El precio del kilovatio hora tocará su mínimo absoluto de 0,06512 euros entre las 14:00 y las 15:00, ofreciendo un respiro considerable para el bolsillo y convirtiéndose en el momento más ventajoso de toda la jornada para realizar tareas como la colada o el uso del horno. Aprovechar estos momentos de bajo coste es una de las claves para la economía doméstica, aunque existen otros métodos como el preahorro, un truco financiero cada vez más popular para gestionar los gastos mensuales.

Asimismo, los hogares contarán con una ventana de oportunidad más amplia, ya que entre las 14:00 y las 17:00 el precio se mantendrá estable en el entorno de los 0,07 euros. Esta franja de tres horas se consolida como el periodo más recomendable para concentrar el mayor gasto energético, convirtiéndose en un aliado clave para quienes buscan optimizar su factura, según los datos recogidos por Tarifa Luz Hora.

El pico de la noche multiplica por cinco el coste de la luz

Por el contrario, la situación dará un vuelco radical al caer la noche, cuando el coste de la electricidad se disparará hasta alcanzar su cota más elevada. El tramo más prohibitivo para los consumidores será el comprendido entre las 21:00 y las 22:00, momento en el que el precio alcanzará un pico de 0,36712 €/kWh. Esta cifra supone pagar por la misma energía más de cinco veces lo que cuesta en las horas más baratas del día. Este patrón de precios no es un hecho aislado, pues el precio de la luz muestra variaciones significativas a diario, lo que subraya la importancia de una consulta constante.

En definitiva, este escenario diario obliga a los hogares a prestar una atención especial al reloj si quieren evitar sorpresas desagradables en el recibo mensual. La diferencia entre utilizar un electrodoméstico de gran consumo en la sobremesa o hacerlo durante la noche puede tener un impacto notable en la economía familiar. El conocimiento detallado de estas fluctuaciones horarias se reafirma, una vez más, como el mejor aliado para aliviar la carga que representa el coste energético.