Presupuestos de 2024: ¿qué pasará si no se conforma un nuevo Gobierno?

La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) suele arrancar en julio y esta requiere de tiempo, tiempo que no será suficiente este año. Y es que antes de que finalice septiembre debería estar el proyecto de los PGE en las Cortes para su tramitación parlamentaria y entrada en vigor el 1 de enero. No obstante, el complejo escenario político surgido de las elecciones del 23 de julio tiene al país con un Gobierno en funciones, lo que hace improbable contar a tiempo con unos Presupuestos para 2024.

La Constitución establece en su articulo 134 que los PGE deben presentarse en el Congreso de los Diputados "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Por tanto, el calendario parece evidenciar que no habrá cuentas nuevas para el próximo año, lo que obligaría a prorrogar las de 2023. En este sentido, el mismo artículo de la Constitución establece que "si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".

Pese a este escenario, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño parece no perder la esperanza y ha mostrado su deseo de presentar unos PGE para 2024. No obstante, no descarta la prórroga total o parcial del paquete también en 2024: "de aquí a final de año se tomarán las medidas adecuadas para seguir en una senda de contención de la inflación y apoyando a aquellos sectores productivos y aquellas familias más afectadas".

Por su parte, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, manifestó su intención de seguir trabajando para que se designe un nuevo Gobierno que pueda impulsar el proyecto de Presupuestos. Además aseguró que la voluntad del Gobierno es aprobar los presupuestos de 2024 "en tiempo y forma" para que entren en vigor el 31 de diciembre y, de hecho, insistió en que ya se está trabajando en ellos. No obstante, un dato que augura la prórroga presupuestaria es que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no se plantea definir para 2024 un nuevo límite de gasto no financiero del Estado –conocido como techo de gasto– hasta que no se conforme un nuevo Gobierno, según informaron fuentes del Ministerio a Ep.

De esta forma, tendría lugar la novena prórroga de unos Presupuestos desde la llegada de la democracia. Las cuentas más longevas fueron las diseñadas por el ministro Cristóbal Montoro para 2018, que estuvieron en vigor durante tres ejercicios consecutivos, hasta 2021, cuando la socialista María Jesús Montero sacó adelante el primero de sus tres Presupuestos en tiempo y forma.