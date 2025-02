¿Puede Hacienda multarnos por no declarar el alquiler?

Vivir de alquiler es la realidad de millones de personas en nuestro país y es una tendencia al alza, por lo que cada vez más españoles asumen el rol de inquilino o casero. Aunque son muchos los que se encuentran en el mercado del alquiler de vivienda en España, todavía hay algunos que desconocen sus obligaciones y derechos una vez firman el contrato de arrendamiento. ¿Quién debe hacerse cargo de una avería en el piso de alquiler? ¿Cómo se puede pagar el alquiler? ¿Es obligatorio declarar el alquiler? Estas son algunas de las dudas más frecuentes y desde TaxDown resolverán esta última.

La ley exige que ambas partes declaren el alquiler de la vivienda. En el caso de que el propietario no lo declare, supondrá perder beneficios fiscales o estar desprotegido si ocurren complicaciones durante el arrendamiento. Los inquilinos también están obligados a declarar la cuota mensual que pagan por el alquiler cuando presentan la declaración de la Renta. "Si no declaras el alquiler puedes estar perdiendo deducciones en tu declaración de la Renta", señalan.

¿Cómo detecta Hacienda un alquiler no declarado?

TaxDown explica que Hacienda utiliza métodos "avanzados y tradicionales" para descubrir si alguien está alquilando su propiedad sin declararlo:

Cruce de información : si el inquilino declara el alquiler pero el propietario no, Hacienda lo detectará al cruzar los datos.

: si el inquilino declara el alquiler pero el propietario no, Hacienda lo detectará al cruzar los datos. Análisis de los portales inmobiliario s: la Administración también revisa los anuncios de alquiler que hay en Internet para cotejarlos con sus registros.

s: la Administración también revisa los anuncios de alquiler que hay en Internet para cotejarlos con sus registros. Inspecciones y visitas : Hacienda también puede hacer visitas inesperadas para verificar la situación de un inmueble, aunque no es frecuente.

: Hacienda también puede hacer visitas inesperadas para verificar la situación de un inmueble, aunque no es frecuente. Consumo de suministros : un consumo regular de luz, agua y gas en una vivienda que está supuestamente vacía también podrá hacer saltar las alarmas de la Administración.

: un consumo regular de luz, agua y gas en una vivienda que está supuestamente vacía también podrá hacer saltar las alarmas de la Administración. Empadronamiento del inquilino: en el caso de que el arrendatario se empadrone en la propiedad que alquila Hacienda estará al tanto.

Asimismo, el inquilino puede denunciar al propietario, puesto que si "el alquiler no está registrado él no puede acceder a las deducciones que le pertenecen", sostienen.

¿Los alquileres vacaciones se deben declarar?

Las viviendas de alquiler vacacional tampoco escapan al radar de la Agencia Tributaria, ya que utilizan los siguientes métodos para detectar irregularidades:

Modelo 179 : este es un informe de declaración informativa trimestral donde se detallan las operaciones de alquiler turístico. Las plataformas intermediarias están obligadas a presentarlo con la identificación del titular de la vivienda, los días de disfrute y el importe percibido.

: este es un informe de declaración informativa trimestral donde se detallan las operaciones de alquiler turístico. Las plataformas intermediarias están obligadas a presentarlo con la identificación del titular de la vivienda, los días de disfrute y el importe percibido. Análisis de plataformas online : Hacienda revisa las diferentes plataformas de alquiler vacacional para cotejar los anuncios con las declaraciones fiscales de los propietarios.

: Hacienda revisa las diferentes plataformas de alquiler vacacional para cotejar los anuncios con las declaraciones fiscales de los propietarios. Cruce de datos con operadores turísticos y entidades financieros: la información proporcionada por estos actores puede revelar discrepancias en las declaraciones de los propietarios

¿Qué pasa si Hacienda descubre que no hemos declarado el alquiler?

Aquellos que no hayan declarado el alquiler en la campaña de la Renta deberán enfrentarse a un proceso sancionador. Las multas pueden variar entre el 50% y el 150% de la cantidad no declarada según la gravedad del incumplimiento. Además, el contribuyente podrá perder las deducciones fiscales a las que podría haber accedido.

Las sanciones podrán ser leves, graves o muy graves. En el primer caso, cuando no se declara un importe menor o igual a 3.000 euros sin ocultación la multa será del 50% del importe no declarado. Serán graves cuando la cantidad supera los 3.000 euros con ocultación y la multa varía entre el 50% y el 100%. Las sanciones serán muy graves en casos de fraude y la multa puede ir del 100% al 150% del importe no declarado.