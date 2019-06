Las cifras del Plan China... que no se han alcanzado (aún)

El engorro de los visados

Sin embargo, no todo son asignaturas pendientes. Rafa Galán se fija en una de las mejoras introducidas en los últimos tiempos y que, a todas luces, podría traducirse en un fuerte incremento de la llegada de más turistas chinos a España “la validación digital de la devolución del IVA, conocida como DIVA e implementada por la Agencia Tributaria con la coordinación de Global Blue, va a marcar, con toda seguridad, un antes y un después en el posicionamiento de España como destino de compras al situarlo por delante de mercados como Alemania o Reino Unido, que todavía no cuentan con este servicio”.

Para atraer al turista chino, mejor conocerle antes

Esa podría ser una de las claves para poder desarrollar fórmulas turísticas atractivas a ojos del viajero chino. Esto significa que hay que estudiar sus usos y costumbres, a menudo muy diferentes a los nuestros, para que se sienta como en casa. Y sale a cuenta hacerlo ya... sobre todo si se valora que, según datos aportados por la Organización Mundial del Turismo, China ya es el país del mundo con más millonarios y que, para el año 2021, también será la nación con más hogares prósperos de todo el Planeta.

¿Y qué le gusta y disgusta encontrar a un turista chino en su destino vacacional? Pues, por ejemplo, sería bueno saber que, si nos hacen un regalo, no debemos abrirlo nada más nos lo dan. Además, tampoco pondrán buena cara si les damos un papel –por ejemplo, una tarjeta de visita o un folleto turístico, por poner dos casos relacionados con el turismo- con una sola mano o, cuando llegan al hotel, se les aloja en habitaciones cuya numeración contiene el número 4 (de hecho, en China, muchos establecimientos hoteleros carecen de planta cuarta). Eso sí, se quedarán encantados si duermen en la habitación 888. ¿Otros detalles de cortesía a tener en cuenta cuando recibimos a alguien procedente de China? Tratarles con humildad y sin arrogancia; facilitarles, en la medida de lo posible, que haya siempre agua caliente cerca; no darles ningún alimento que tenga lácteos ni servirles nada que esté poco elaborado (vamos, que no se les va a conquistar con un chuletón). No parece tan difícil. ¿Verdad?