Quedan muy pocos días para el evento de bolsa más importante del año

El próximo sábado día 9 de marzo tendrá lugar en Madrid una nueva edición, la quinta ya, del XTB Investors Day .

El evento reunirá a grandes expertos del sector de la bolsa y el trading, reconocidos economistas así como a inversores profesionales.

La jornada está dirigida a inversores y traders interesados en:

· Oportunidades cortoplacistas de inversión en los mercados financieros.

· Mejorar sus técnicas de trading y formación en bolsa.

· Participar, compartir, e intercambiar ideas y situaciones en directo, de una manera colaborativa en: seminarios prácticos.

Juan Ramón Rallo, economista de prestigio, autor de varios libros y conocido tertuliano de televisión, será uno de los invitados estrella de esta ocasión.

El evento, organizado por XTB en un céntrico hotel de la capital, tendrá lugar el sábado 9 de marzo de 10:00h a 15:00h y vuelve a destacar por la calidad de sus ponentes, ya que son profesionales de Mercado en activo que trabajan en gestoras, Bancos de inversión o Sicavs, tomando decisiones de compraventa cada día con la tensión que supone que detrás de sus aciertos o sus errores está la evolución del capital de sus Clientes o inversores. Su conocimiento y experiencia volverá a ser el eje central de este XTB Investors Day 2019 .

Tendremos la oportunidad de escuchar a Pablo Gil, ex Director de Análisis Técnico del Banco Santander y ahora Estratega de Mercados de XTB y Director de la escuela Método Trading . Lorenzo Serratosa CEO de Kau Markets y asesor de diversos fondos de inversión. Además, Carlos Romero de la gestora Azvalor, dará las claves para invertir en el largo plazo.

Desde el punto de vista geopolítico, Gonzalo Lardiés de A&G nos dará las claves para invertir en este desafiante 2019.

Todos los que no podáis estar a Madrid, no tendréis problema puesto que el evento se podrá seguir por streaming desde el primer minuto para no perder detalle ¡y sin moverte de casa!.