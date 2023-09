¿Quiénes son los trabajadores que no pueden acceder a una jubilación anticipada?

La jubilación es un momento anhelado por muchos trabajadores, que sueñan con disfrutar de un merecido retiro sin la necesidad de continuar laborando. En España, la edad de jubilación comúnmente se sitúa en los 65 años, siempre y cuando se haya cotizado un mínimo de 37 años y nueve meses. Sin embargo, existen condiciones especiales que permiten el retiro anticipado, aunque no todos los trabajadores pueden acceder a esta opción.

La jubilación anticipada en España impone requisitos más rigurosos que la jubilación estándar. Exige un nivel de cotización determinado y, a cambio, puede implicar recortes en la prestación recibida. Actualmente, se reconocen dos tipos de jubilación anticipada: la voluntaria, solicitada por la persona que desea jubilarse y que permite un adelanto de hasta dos años en la edad de retiro habitual; y la involuntaria, que ocurre cuando el empleador termina el contrato del empleado, anticipándose hasta cuatro años a la edad de jubilación ordinaria.

Sin embargo, existen casos en los que no se permite la jubilación anticipada. Aquellos que no se ajusten a los dos tipos previstos por la ley, es decir, la voluntaria o involuntaria, no podrán acceder a esta opción. Tampoco podrán jubilarse anticipadamente quienes, aunque se encuentren dentro de uno de estos grupos, no cumplan con los requisitos exigidos, que son aún más estrictos que los de la jubilación ordinaria.

En particular, no podrán optar por la jubilación anticipada aquellos trabajadores que no hayan cotizado al menos 35 años (en el caso de jubilaciones anticipadas voluntarias) o 35 años (para jubilaciones anticipadas involuntarias) a la Seguridad Social. Tampoco podrán hacerlo aquellos que, a pesar de cumplir con el tiempo de cotización, no hayan cotizado más de dos años en el periodo de 15 añosprevios a la solicitud de la jubilación. Además, los trabajadores que no estén en situación de alta o asimilada en la Seguridad Social al momento de presentar la solicitud no podrán acceder a la jubilación anticipada voluntaria.

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, los trabajadores deben haber estado registrados como desempleados durante al menos seis meses antes de solicitar la jubilación y deben estar sujetos a algunas de las causas de terminación de contratos establecidas por la ley. Aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos por la legislación deberán esperar a la jubilación ordinaria, cumpliendo con los requisitos de años de cotización y edad que esta exige. La jubilación anticipada, por lo tanto, se mantiene como una opción exclusiva para aquellos que reúnen las condiciones establecidas por la normativa vigente.