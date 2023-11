"La rehabilitación no es un gasto, es una inversión para toda la vida"

El 80% de los edificios en España tiene una mala calificación en consumo de energía (entre E, F y G), ya que más de la mitad del parque de viviendas se construyó antes de los 80, cuando no se habían establecido aún requisitos básicos de aislamiento térmico ni de utilización de energías renovables en la normativa de edificación.

La ineficiencia es por tanto un reto en términos energéticos, puesto que el 30% del consumo en nuestro país se pierde a estar mal aislados los edificios existentes, y consumen -y desperdician- gas, gasoil o incluso carbón.

Actualmente, las nuevas construcciones están sujetas a unas normas mucho más estrictas, ya que, entre otras razones, se están instalando con carácter general bombas de calor aerotérmico, las cuales permiten ahorrar entre el 60 % y el 80 % de energía.

Además, para reducir el consumo es necesario invertir en rehabilitación energética. Bajo este concepto paraguas se agrupan una serie de actuaciones que se pueden llevar a cabo en casa y que pasan por la mejora del aislamiento térmico y por la sustitución progresiva de las calderas de combustión por bombas de calor principalmente aerotérmicas. También se puede apostar por el autoconsumo con la instalación de paneles fotovoltaicos, o de sistemas domóticos y sensores que ayuden a controlar el gasto, además de mejorar el nivel de confort en las viviendas.

El Gobierno de España se ha establecido el objetivo de rehabilitar hasta 300.000 viviendas al año aprovechando los fondos Next Generation de la Unión Europea. Para ello se ha aprobado la Ley 10/2022 de 14 de junio de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se están tomando diferentes medidas que van desde un importe de ayuda por vecino nunca visto anteriormente.

Ante este realidad, y para dar visión a este problema tan importante que vive el parque edificado en nuestro país, LA RAZÓN ha organizado en su sede una mesa de diálogo con seis expertos en distintos ámbitos en torno al sector. Coral Souto, gerente de Seingenia; Álvaro Martín Cicero, responsable de desarrollo de negocio de Comunidades de Vecinos de Elecnor; Tomás Humada Buitrón, jefe de Producto Smart Clima Edificación de Iberdrola; Pilar Pérez de la Cuadra, gerente de la delegación en Madrid de la ingeniería, miembro de la mesa de gobierno y responsable de la sala de rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid; Inmaculada Peiró, directora general de Agramia; y Luis del Castillo, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, han sido los seis expertos que han debatido cada uno de los puntos de vista sobre los distintos temas que han ido surgiendo durante el diálogo.

En esta ocasión, Roberto López, redactor de la sección de economía del periódico, ha ejercido de moderador y ha ido introduciendo los distintos temas a los seis ponentes. Estos han girado alrededor del mal estado de nuestros edificios actualmente, de como los fondos Next Generation de la UE están ayudando a que la sociedad poco a poco abra sus brazos a ejecutar las reformas necesarias para mejorar el parque edificado, y cómo es necesaria la colaboración entre todos los agentes para llevarlas a cabo, entre otros temas.

Unos edificios envejecidos

Si en algo han coincidido desde el principio todos los ponentes es la enorme necesidad de reformas de nuestro parque edificado. Pero no solo envolventes, cambios de calderas o instalación de energías renovables; todos han hecho un gran hincapié en la necesidad prioritaria de la reforma integral de todo el edificio, siempre y cuando este lo necesite.

Coral Souto ha querido empezar señalando la necesidad imperiosa de un cambio de mentalidad. "Desde Seingenia vemos el edificio en conjunto, no solo una sala de las calderas, una sala de contadores o una envolvente. Hay que actuar en todas las instalaciones a la vez, ya que así se llegará a una sostenibilidad y eficiencia total. Es más, muchas veces nos centramos en las calderas, cuando el sistema más antiguo de todo edificio es el cableado eléctrico". Además, ha querido destacar la gran ayuda que están siendo los Fondos Next Generation de la UE, los cuales "han permitido realizar estos cambios ya que sin ellos no hubieran sido posibles". Pero aun así, lo que ha remarcado como esencial es la confianza de los vecinos. "Que hablen entre ellos y se pongan de acuerdo, pero para eso necesitan la figura de confianza en las empresas que vayan a ejecutar la obra, para que vean que todo lo que se les está diciendo es real".

En una línea similar se ha mostrado Pilar Pérez. Un arquitecto debe tener "en cuenta el estado actual del parque residencial, el cual es super ineficiente. Más del 50% de nuestros edificios tienen no solo problemas en eficiencia, si no problemas de accesibilidad, salubridad, electricidad, etc. Se debe de hacer un estudio integral de las necesidades de un edificio, algo que se ha visto beneficiado por la aparición de los Fondos Next, ya que fomentan y hacen más atractivas para la sociedad dichas rehabilitaciones.

En el contexto de oportunidad actual con muchos incentivos fiscales, estamos todos en el mismo paquete, alineados en conseguir un mejor parque edificado", añadió, destacando cómo es necesario cambiar la mentalidad de la gente para que esta vea "la rehabilitación de un edificio como algo cotidiano, como lo es la de un automóvil", ha señalado.

Álvaro Martín ha querido destacar el músculo de Elecnor como empresa. "Tenemos grandes ejemplos de caso de éxito en las actuaciones que ejecutamos en distintos proyectos. Es más, muchas veces recibimos peticiones de edificios vecinos al que hemos hecho una rehabilitación. Esto se debe extrapolar a nivel estatal, ya que como país debemos mirar a vecinos de nuestro entorno que están haciendo las cosas bien y aprender a trabajar igual que ellos".

También ha hecho hincapié en la visión que tienen las comunidades y sus vecinos sobre una reforma como una mejora económica. "Es por ello que consideramos los fondos europeos como un motor y este como un momento muy adecuado para llevar a cabo todos estos tipos de cambios en nuestros edificios". Asimismo ha querido recalcar la urgencia de la decisión, "ya que cada año que pasa, lógicamente, todas las construcciones envejecen un año más, por eso debemos acelerar y usar todos los fondos que tenemos disponibles".

Iberdrola, un interlocutor

Pero, claro, muchas veces los vecinos, propietarios y comunidades se pueden enfrentar a una inversión con presupuestos que pueden alcanzar las seis o siete cifras. Ahí es donde aparecen empresas como Iberdrola. "Desde nuestra compañía estamos desarrollando productos para poder llevar todo esto a cabo. Lo primero que nos planteamos es el convencer a las comunidades para realizar estos cambios. ¿Cómo? Dando ayudas a las propiedades como adelanto de las actuaciones", señala Tomás Humada, certificando la figura de Iberdrola como "un interlocutor con las constructoras, arquitectos, ingenieros, etc".

Y es que tener como aliado a una empresa del calibre de Iberdrola da muchísima seguridad al cliente final. "Básicamente estamos en este mundo, ya que vemos qué es y cómo va a ser el futuro, y gracias a esta visión a varios años, nos hemos dado cuenta que justo ahora estamos en un momento dulce para ejecutar todos estos cambios gracias a la cantidad de ayudas que se están ofreciendo. De no existir, estas rehabilitaciones que tenemos pendientes como país no se podrían llevar a cabo por las cuantiosas cifras económicas que eso conlleva". Además, ha aprovechado para intentar hacer ver a la gente lo importante que es acometer estos cambios. "Utilizando un símil, debemos empezar a ver nuestras viviendas como un electrodoméstico o vehículo más y hacerlas eficientes".

Desde el punto de vista de Agramia, la cual representa a más de 2.000 empresas que ejecutan instalaciones actualmente en Madrid, "el parque edificado está evolucionando constantemente, y como empresa instaladora estamos encantados de participar en todos los cambios que se están llevando a cabo", ha señalado su directora general Inmaculada Peiró. Además, se ha mostrado insistente en la imperiosa necesidad de "simplificar todos los trámites para llegar a las ayudas", destacando lo importante que es una "buena colaboración del mundo público y privado, algo que en Madrid se está ejecutando de manera magistral".

Por último, Luis del Castillo, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, ha destacado lo esencial que es la figura del administrador en la gestión de los Fondos Next Generation "ya que somos los encargados de realizar la difusión de la información". "El administrador de fincas colegial tiene una labor esencial en todo esto: enseñar y fomentar entre los propietarios el mensaje de que sus viviendas están construidas de manera muy poco eficientes". Al final más del 45% de nuestras casas se levantaron antes de los años 80 donde no existían normativas en este aspecto. Eso al final provoca que el 30% de energía de España se derrocha por "la mala calidad de nuestros edificios" ha destacado del Castillo. Uno de los ejemplos que ha puesto como medidas de difusión de información que realiza el Colegio es lo que llaman "el triángulo de la eficiencia energética formado por: las renovables, la eficiencia de los equipos frío/calor y el ahorro con la envolvente térmica". También ve necesaria la concienciación de la sociedad a través de campañas y actos que envuelvan a "todos los agentes que hacen una rehabilitación posible y que están representados en esta mesa", ha sentenciado.

Un cambio necesario

Todos han coincidido en que debemos actuar cuanto antes y han repetido varias veces la necesidad de agotar todo el dinero que los fondos Next Generation nos está ofreciendo, "eliminando la posibilidad de devolver un solo euro ya que estaríamos perdiendo oportunidades para dar el salto final a la eficiencia y la sostenibilidad", han concluido.