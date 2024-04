Republic First Bank, la primera quiebra bancaria este 2024 en Estados Unidos

Primera quiebra bancaria de este 2024 en Estados Unidos: el Republic First Bank. No confundir con el First Republic Bank, el cual colapsó hace alrededor de un año. Las autoridades estadounidenses intervinieron el banco el pasado viernes y se lo vendieron a otro banco regional, Fulton Financial.

Los motivos de la insolvencia sobrevenida de esta entidad son similares a los que llevaron a idéntica situación a otros tres bancos en 2023 (el Silicon Valley Bank, el First Republic Bank y el Signature Bank), a saber: inversiones a muy largo plazo financiadas con deuda a muy corto plazo. Las subidas de tipos, que arrancaron en 2022, han hundido el valor liquidativo de sus activos a largo y han encarecido el coste de refinanciar sus pasivos a corto, lo que termina destrozando su cuenta de resultados y alejando a muchos posibles inversores.

A diferencia de lo acaecido en 2023, sin embargo, se trata de un banco muy pequeño: apenas 6.000 millones de dólares en activos (sólo el Silicon Valley Bank, por ejemplo, tenía más de 200.000 millones de dólares en activos). De ahí que, de momento, no parece que haya demasiado motivo para la preocupación.

Sin embargo, este nuevo batacazo también sirve para recordarnos que los problemas estructurales de la banca regional estadounidense no han sido resueltos: que los altos tipos de interés están ahogándola y que, en consecuencia, podríamos ver en el futuro nuevos problemas de liquidez. Éste es, de hecho, uno de los principales motivos por los que, mucho me temo, la Reserva Federal –la Fed– tendrá que terminar bajando los tipos de interés a pesar de que la inflación no se halla ni mucho menos bajo control, sobre todo en Estados Unidos.

No es que haya vuelto a dispararse hasta las muy altas cotas de 2022, pero sí se mantiene enquistada entre el 3% y el 4%, de modo que la Fed no debería considerar seriamente la posibilidad de bajar tipos (recordemos que su objetivo a medio plazo es el 2%). Pero probablemente lo hará porque, cuanto más tiempo se mantengan los tipos a estos niveles, más bancos regionales seguirán cayendo.