Respaldo masivo al traslado de sede de Ferrovial: el 93,3% de la junta de accionistas vota a favor

La decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos contó ayer jueves con un respaldo masivo de sus accionistas. La propuesta fue aprobada por el 93,3% de los votos de la junta, según informó la compañía que preside Rafael del Pino. Del 6,7% restante, un 5,79% se opuso.

Este rechazo, aunque mínimo, podría poner no obstante en riesgo la operación. La fusión diseñada por la compañía recoge el denominado «derecho de separación» por el que aquellos accionistas que estén en contra pueden vender sus títulos a la empresa a un precio de 26,0075 euros si así lo solicitan hasta un mes después de que se publique en el Boletín Oficial del Registro Mercantil -circunstancia que debería producirse hoy mismo- el acuerdo de aprobación de la fusión. Ferrovial ha fijado en un máximo de 500 millones de euros -equivalente al 2,56% de su capital- la cantidad límite que está dispuesta a pagar por este derecho. Si se rebasa, renunciará al traslado de sede por el impacto que tendría en sus cuentas y su rating. La operación también podría decaer si la empresa no tiene certezas razonables de que las acciones podrán cotizar en las bolsas de España y Países Bajos.

La clave está en lo que haga el hermano del presidente de la compañía. Leopoldo del Pino, cuarto accionista del grupo con un 4,15% de su capital pero cuya participación representa el 5,5% del quorum que votó ayer en la junta, no ha respaldado la fusión, según han confirmado fuentes solventes a LA RAZÓN. No obstante, Leopoldo del Pino ha asegurado que no ejercería su derecho de separación, que ascendería a casi 800 millones y tumbaría el traslado. Con su negativa, el resto del capital que votó en contra (que supone el 0,29% del quorum) no sería suficiente para truncar la operación que, de esta forma, no tendría en principio obstáculos para salir adelante.

La aprobación del traslado se daba por hecha toda vez que contaba de entrada con el voto favorable de su presidente Rafael del Pino, que suma un 20,4% del capital; su hermana María con el 8,2%, y el fondo TCI, con el 7%. También habían dado su visto bueno de antemano varias asociaciones de accionistas minoritarios, como la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), la asociación internacional World Federation of Investors (WFI) y la europea Better Finance, así como el fondo de inversión noruego Norges Bank, que cambió el miércoles el sentido de su voto tras haberse decantado en un primer momento en contra.