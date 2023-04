El Gobierno acosa a Ferrovial con consecuencias fiscales si se va y la empresa responde: "Se contradicen"

A menos de 48 horas de que se vote el posible traslado fiscal de Ferrovial a Países Bajos, el Gobierno redobla su ofensiva para impedir que los accionistas convocados en la junta general ordinaria de este jueves den vía libre al cambio de sede social.

A la carta remitida por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, al consejero delegado de la constructora, Ignacio Madridejos, en la que se negaban los motivos económicos presentados por Ferrovial para su traslado se suma ahora la advertencia de que perderá ventajas fiscales si Hacienda no halla motivo económico para su traslado

Una de las condiciones para que una empresa pueda disfrutar de las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones, recogida en el Impuesto sobre Sociedades, es que la operación responda a un motivo económico válido. Es decir, "que tenga una lógica empresarial y no persiga únicamente un ahorro tributario", algo que el Gobierno duda, toda vez que Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no han encontrado impedimentos para que la empresa pueda llegar a cotizar en Estados Unidos sin tener que mover su sede a Países Bajos. "En todo caso, será la Agencia Tributaria quien tendrá la última palabra y determinará si la operación de restructuración y cambio de sede responde o no a un motivo económico válido", han trasladado fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press.

Hay ciertos impuestos que una compañía tiene que pagar por realizar una fusión como la que Ferrovial ha planeado con su filial neerlandesa, pero que podrían estar bonificados si se alega un motivo económico válido y con lógica empresarial. El estudio llevado a cabo por BME y la CNMV ya ha concluido que no es necesario que Ferrovial traslade su sede para llevar a cabo su principal objetivo, que es cotizar en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa defiende que ninguna empresa cotiza en ese país manteniendo su sede en España, por lo que argumenta que necesita experiencias que ya estén contrastadas por el bien de la empresa y de sus accionistas.

En este sentido, el secretario de Estado ha reiterado hoy en declaraciones a RNE que todas las fusiones transfronterizas pasan por este proceso de la Agencia Tributaria, por lo que será este organismo el que determine si la empresa se puede acoger a las excepciones fiscales o no. "El análisis demuestra que se puede cotizar en EE UU desde España y es importante que sean conscientes de que existe una alternativa. Creo que es una buena noticia para ellos y también para otras empresas, que no existan obstáculos", ha añadido.

Sin embargo, el codirector de comunicación de la firma de ingeniería, Juan Polo, ha defendido en una entrevista en "Más de Uno" de Onda Cero las motivaciones de la compañía y ha acusado al Gobierno de contradecirse. "Desde el punto de vista fiscal, para Ferrovial es absolutamente neutro. La fiscalidad es neutra. No tiene ningún impacto y daría igual si siguiéramos con la cabecera aquí en España o se moviera a Ámsterdam", ha remarcado.

Además, Polo ha considerado que el secretario de Estado se "desdice" en su propia carta, porque "reconoce que aquí y ahora no es posible" que se produzca una cotización dual. "Desde nuestro punto de vista hay algún problema de tipo normativo, pero también hay problemas insalvables de carácter funcional y alternativo y es que los depositarios de valores, las sociedad que hay aquí en Espala (Iberclear) y la de Estados Unidos (DTCC) ahora mismo no se entienden entre ellas", algo que considera "insalvable". Una carta "que no es habitual, al menos aquí, en el caso de Ferrovial, en los muchos años que yo llevo trabajando en la empresa, nunca había ocurrido (el envío de una carta desde el Gobierno), en ninguna junta había ocurrido y menos 72 horas antes de que el máximo órgano de la compañía, que es la junta general, se reúna para tomar sus decisiones con carácter soberano".

Por su parte, Polo ha asegurado que el traslado de la sede social es el "mismo camino, seguro, contrastado y conocido" que ya han adoptado más de 22 empresas europeas, que es cotizar con acciones ordinarias simultáneamente en la Bolsa de Madrid, Ámsterdam y solicitar la cotización en la bolsa de Estados Unidos.

Y aunque desde Ferrovial entienden que el Gobierno "tiene la voluntad de establecer todos los mecanismos que sean necesarios para que esto se supere en el futuro", todavía "no se sabe muy bien cuándo esto podría estar resuelto".

En cualquier caso, Polo ha defendido que el movimiento solo implica que "va a haber una empresa española que va a competir en mejores condiciones" y que "Ferrovial, como tal, no se va de España, lo que se traslada es la cabecera del grupo, de la matriz". Sin embargo, seguirá "en España prácticamente igual que estaba, vamos a mantener el empleo, los proyectos, las inversiones, cotizando en el Ibex 35, etc.".

Una inspección que puede durar años

Precisamente sobre las consecuencias de las amenazas del Gobierno, la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha subrayado esta mañana que "la Agencia comprobará cuando corresponda" la operación de fusión y traslado de Ferrovial "como cualquier otra" de este tipo, pero ha querido matizar que "la Agencia no recibe ningún tipo de indicación del Gobierno, jamás ha sido así".

Sin entrar a valorar la operación concreta de Ferrovial, que asegura conocer "por la prensa", Fernández ha detallado que este tipo de fusiones es relativamente habitual y que "la inspección de la Agencia comprueba" si hay una motivación económica válida, un examen "enorme" que puede durar varios años.

El 1,49% del fondo noruego votará en contra

Sobre la votación del jueves, el Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, que invierte los ingresos del gas y del petróleo en el extranjero, votará en contra del traslado de la sede social de la constructora española Ferrovial a los Países Bajos en la junta general ordinaria de accionistas.

Según las instrucciones de voto difundidas por el considerado mayor fondo soberano del mundo en su página web, este se opondrá a la fusión inversa a través de la que Ferrovial sería absorbida por su filial holandesa. La decisión del fondo, que posee una participación del 1,49% en Ferrovial, obedece a sus directrices generales relacionadas con decisiones corporativas.

"Cuando evaluamos transacciones corporativas, consideraremos también si hay suficiente transparencia para tomar una decisión completamente informada, si todos los accionistas son tratados de forma equitativa y si hay conflictos de intereses innecesarios", explica el fondo.