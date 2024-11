Ribera y Planas: la avaricia y el saco

Reza el refrán que la avaricia rompe el saco. Lo anterior viene a cuento de lo que sucede con Teresa Ribera en Bruselas. Pero es importante remontarse a lo que podríamos denominar su pecado original. Este no es otro que la avaricia de Pedro Sánchez y de ella misma, que ha provocado que siga siendo ministra hasta que se marche a la Comisión Europea, en lugar de haber cesado en el Gobierno español justo cuando se anunció su candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo. Esta es la sucesión de hechos: Ribera fue cabeza de lista y se tuvo que dedicar a la campaña electoral, en perjuicio de su labor como vicepresidenta y ministra; después, no tomó posesión de su acta como eurodiputada, en un claro desprecio a los votantes; desde julio, cuando fue nominada por Sánchez, y después, cuando von der Leyen asignó las carteras, se ha dedicado a prepararse en los asuntos de política de competencia; desde principios de septiembre lleva prácticamente fuera de juego y sin agenda como ministra y vicepresidenta; los días anteriores y posteriores a los sucesos de Valencia estaba estudiando para su examen, pero seguía formando parte del Gobierno español y cobrando por ello. Y, en esto, llegó la DANA y ahora se piden responsabilidades. ¿No hubiese sido más fácil que cesase como ministra? No es lo más probable que Ribera termine suspendida, aunque tampoco es imposible.

En este supuesto, ha comenzado a circular el nombre de Luis Planas como candidato a comisario, que contaría con el beneplácito del PP. El ministro sanchista de Agricultura, que siempre ha estado escondido detrás de Ribera y que nunca se ha opuesto a las medidas que la esposa de Bacigalupo ha puesto en marcha en contra de los agricultores y ganaderos, que han sido muchas, “se pirra” por ir a Bruselas, aunque en público lo desmienta. No haría ascos a ser comisario y sus amigos del PP lo presentan como un candidato capaz y sólido. Si es tan capaz y tan sólido ¿alguien me puede explicar cómo es que durante su mandato se han registrado las dos mayores oleadas de movilizaciones del campo en este siglo? Planas, como Ribera, son sanchistas hasta la médula y sectarios a más no poder, aunque en el PP no se quieran enterar.