Sabadell reconoce que no se podrán mantener unos resultados "tan abultados" porque "no son sostenibles"

Banco Sabadell ha obtenido en los nueve primeros meses de 2023 unas ganancias de 1.028 millones de euros, un beneficio neto mayor que en cualquier otro ejercicio de su historia, y su previsión es alcanzar los 1.300 millones al final del año. Sin embargo, el consejero delegado del banco, César González-Bueno, siempre cauto, espera que el récord alcanzado se extienda a 2024, pero no lo ve tan claro en el medio plazo. Ha apuntado que "probablemente" no se mantengan estos beneficios "tan abultados" en el futuro porque "no son sostenibles", y ha achacado este récord histórico de la entidad a "muchos factores", que "unidos" han propiciado estas cifras, como la subida de los tipos de interés y una "revisión profunda" de estructura de costes, que "eleva la rentabilidad y mejora la ratio de eficiencia".

Por ello, el banco ha revisado al alza su estimación de crecimiento de la rentabilidad ROTE un punto, desde el entorno del 10,5% hasta el entorno del 11,5%, así como ha mejorado su previsión de crecimiento del margen de interés, por encima del 20% hasta rondar el 25%. En los nueve primeros meses del año, el margen de intereses creció un 29% y el ROTE llegó al 11,6%. Mientras, se han mantenido las previsiones para las comisiones, con una disminución de un dígito, los costes totales con un crecimiento de alrededor del 3,5% y el coste de riesgo en el entorno de los 60 puntos básicos.

Según adelantó su director financiero, Leopoldo Alvear, la rentabilidad de Sabadell el año que viene también se verá impulsada por un efecto positivo de 150 millones por las menores contribuciones a la Junta Única de Resolución y a los sistemas de garantías de depósitos. El CEO ha recordado que la rentabilidad del banco está "más cerca" del coste de capital, pero este "sigue elevándose por las incertidumbres" en el sector. "No hemos llegado a alcanzar una rentabilidad que los accionistas consideren suficiente para que se remunere el capital de forma completa".

González-Bueno también ha querido poner fin a la rumorología que había abierto la posibilidad de que la entidad que preside Josep Oliu activara una posible compra de UnicajaBanco o de que pusiera a la venta el negocio de su filial en Reino Unido, TSB, algo que se repite en cada presentación de resultados. Con firmeza ha asegurado que su entidad "no tiene intención de hacer ni compras ni ventas ni aquí ni fuera. Habernos mantenido como estamos ha sido uno de nuestros grandes aciertos de los últimos años. Estamos muy satisfechos con nuestros perímetro". Se descarta así la opción de llevar a cabo una fusión con Unicaja, entidad que acaba de cerrar una periodo de crisis interna tras el nombramiento de un nuevo consejero delegado, Isidro Rubiales. "No está sobre la mesa", ha negado con rotundidad González-Bueno.

En cuanto a la venta la filial británica, "no hay novedades. Nos está dando muchas satisfacciones. Quizá 2024 sea más difícil desde el punto de vista financiero, pero nada dramático. Esperamos que en 2025 y hacia adelante tenga una rentabilidad muy atractiva", ha defendido. TSB elevó su beneficio un 48,1%, hasta los 152 millones de libras, y contribuyó positivamente con 161 millones de euros a las cuentas del Sabadell.

Al ser preguntado por el impuesto extraordinario a la banca, después de que el PSOE y Sumar hayan pactado extenderlo en el tiempo en caso de volver a gobernar, González-Bueno no quiso entrar en valoraciones profundas y se ha limitado a recordar que "está todo dicho". Lo que sí ha anunciado el lanzamiento de nuevo su negocio de banca minorista en México "bien entrado" 2024, tras abandonarlo en 2022, que se unirá a su negocio de banca corporativa y de inversión, con el que ha obtenido un beneficio neto de 35 millones hasta septiembre.