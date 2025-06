Díaz vuelve a amenazar a los empresarios: "La reducción de jornada va a salir porque mandan los ciudadanos"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este sábado, ante más de 700 sindicalistas de CCOO, que la reducción de la jornada laboral "va a salir, la vamos a ganar" y ha advertido a la patronal de que "en España mandan los ciudadanos, no los empresarios". Durante su intervención en la clausura del 13 Congreso Confederal de CCOO, del que este sábado sale reelegido Unai Sordo como secretario general, Díaz ha recordado que los argumentos que se esgrimen ahora para rechazar la reducción de la jornada son los mismos de hace cinco años cuando se aprobó la reforma laboral. "Teníamos todo en contra: economistas, ortodoxia, academia... a todos el mundo diciendo que reforma laboral iba a destrozar España porque la agricultura, el empleo doméstico, el turismo no podían tener un trabajo estable. Hoy dicen lo mismo de los mismos sectores", ha afirmado Díaz.

Por ello, ha pedido a todos los sindicalistas "que les digamos a los que dicen que no va a salir la reducción de la jornada, que claro que va a salir, que la vamos a ganar, lo vamos a hacer", pero no "a la tercera", como dijo el jueves la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, sino "a la primera". Y todo "con inteligencia" para que esa "rebelión" que trata de hacer la patronal en el Congreso de los Diputados donde se debate la norma "se les vuelva en su contra", porque en España "mandan los ciudadanos, no los empresarios".

"Que dejen ya de rebelarse y respeten al pueblo español y dejen de torpedear la reducción de la jornada laboral, porque esa reducción va a cambiar la vida de 12,5 millones de trabajadores", ha destacado.

Y después el Estatuto del Becario

Díaz ha anunciado la eminente entrada en el Consejo de Ministros del Estatuto del Becario, que lleva ya dos años de retraso, al tiempo que ha dejado claro su objetivo de seguir subiendo el salario mínimo y de abordar en el diálogo social la reforma del despido, aunque prevé enfrentarse ahí a más dificultades. "Sabéis la lucha que tenemos dentro del despido. Eso viene después y lo vamos a hacer, pero tenemos a todo el mundo en contra", ha avisado Díaz, que, no obstante, se ha mostrado decidida a "cumplir el acuerdo de Gobierno, aunque se nos torpedee desde dentro del Gobierno".

"Esta es mi casa", ha dicho Díaz al comenzar su intervención, porque se crió "en una casa sindicato, en un espacio donde no se defendía la democracia, se exigía, y no se concebía sin la garantía de los derechos de los trabajadores, de la libertad sindical y de tener sindicatos fuertes, con compromisos sociopolíticos". Y ha tenido unas palabras de recuerdo para su padre, Suso, "que está siguiendo hoy desde un hospital este Congreso" y gracias al que dice sentirse "muy orgullosa", por ser "hija de trabajadores". "No quiero ser nada más, con esto es suficiente, es el ejemplo de la dignidad", ha recogido Efe.