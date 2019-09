Periodista y editora. Es usted toda una romántica...

– Estudié Periodismo y Ciencias Políticas; siempre me interesó la sociología, el ser humano como base para contar historias. Mi primer trabajo fue en el periódico «Alerta», y eso, ser periodista, siempre se lleva en la sangre: la curiosidad, el ansia de conocimiento. Mi otra aspiración era escribir, pero si tuviera un talento, yo diría que es el de apreciar el talento de los demás. Sé que no se trata de mí, sino de los otros, y me gusta servir de plataforma, en especial para las autoras, ya que en la Literatura existe una gran brecha, está muy masculinizada.

– ¿Cómo es posible hoy?

– No es fácil explicarlo, pero el 80% de las mujeres que dirigimos editoriales somos mujeres y el 66, 5% de las mujeres lee habitualmente frente al 57,6% de los hombres. Sin embargo, según un estudio que se hizo en EE UU en 2018, en los últimos 10 años, los libros escritos por hombres representaron el 45% del total. El 26% lo fueron por mujeres y el 29% pertenecen a autores de género no identificado o con pseudónimos. También se premian más los libros de los hombres. Los Nobel, por ejemplo, desde 1901, han premiado a 100 autores frente a 14 autoras. Y ya el colmo es que, según mis datos, los libros firmados por mujeres se venden a un precio medio más barato que los de los hombres.

– Son datos sorprendentes. Parece que ser mujer añade siempre un plus de dificultad. ¿También para ser empresaria?

– Ser mujer empresaria no es una carga, sino una oportunidad. Es un camino duro, pero siempre me digo «Adelante, adelante...estoy aquí, hago lo que puedo, trabajo al máximo: tiene que funcionar».¿Cuándo no ha habido un momento difícil? En 2000, monté mi propia agencia de comunicación, Medialuna. Mis hijos tenían cinco años y uno. Venía de trabajar a destajo en una editorial, cuando trabajar 15 horas al día no era reclamable y quería, lo primero, no tener jefe, y lo segundo crear, generar riqueza con el talento. Me daba mucho miedo. Sobre todo, las facturas, el papeleo, pero enseguida me di cuenta de que lo realmente difícil era la gestión de equipos. Fudé Lo que no existe en 2007 para publicar historias no contadas que generaran debate social. Creamos la colección «Talento femenino» y fuimos los primeros, en 2012, en imprimir la palabra «empoderamiento». Me llegaron a decir «Olvídate de eso. Esa palabra no existe». «Pero existirá», repuse yo. Y así ha sido.

– ¿Somos lo que leemos?

– Somos lo que leemos y lo que otros nos cuentan porque lo han leído. La Literatura es trascendente, no importa el soporte que tenga, audiolibro, libro digital...

– La transformación digital está siendo especialmente furibunda en su sector. ¿Cómo lo afrontan?

– Lanzaremos en breve un sello propio de autoedición; es la tendencia actual. Los autores quieren que los ayudes a distribuir, pero quieren mantener el control de la comercialización. Pero no debemos olvidar que el trabajo editorial es imprescindible para no encontrarnos con despropósitos, libros mal escritos, faltas de ortografía... somos el garante de nuestra propio idioma y cultura. No cualquiera puede escribir, editar y hace la portada. Hacen falta conocimiento y sensibilidad.

– Póngame un ejemplo.

– Presentaremos el 29 de octubre «Cántabras, nuestro legado», un libro con testimonios de 20 mujeres de primer nivel que desnudan sus sentimientos y experiencias, sus aciertos y errores en el camino del liderazgo. Es un libro con alma. Coorganiza la Comisión Europea, en el marco de su campaña «¿Donde están ellas?». Un proyecto precioso que esperamos ampliar al resto de las comunidades.