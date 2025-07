Seguridad Social inicia la negociación del nuevo sistema de cotización de autónomos sin la patronal más importante

ATA, la mayor organización de autónomos, ha dicho "hasta aquí hemos llegado". El Ministerio de Seguridad Social se reunirá este lunes con los agentes sociales para negociar el nuevo sistema de cotización de autónomos para corregir "todos los problemas" que se hayan detectado en el esquema de cotizaciones que echó a andar en 2023 y trabajar en el diseño de los nuevos tramos de cotización para los años sucesivos, según dijo el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez la semana pasada.

Sin embargo, este anuncio de Suárez no convenció al presidente de ATA, Lorenzo Amor, que ha vuelto a denunciar que el Ministerio lleva dos meses sin dar respuesta a los continuos incumplimientos de lo pactado en el sistema de cotización sobre ingresos reales y confirma que no irá a ninguna mesa de negociación mientras "no se solucionen los problemas" en el proceso de regularización de las cotizaciones abonadas por los autónomos en 2023, tanto los que están en pluriactividad como los societarios. "No vamos a abrir un nuevo capítulo para el 2026 mientras no se cierre en condiciones el capítulo anterior, el del año 2023".

Pero en el Ministerio no parecen darse por aludidos y mantienen que la implantación del nuevo sistema estaba siendo "un éxito", por lo que mantendrá el calendario pese al plantón de ATA, que le recuerda que este sistema es fruto de un acuerdo en el marco del diálogo social con sindicatos, patronal y las tres principales asociaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae, que aprobaron su implantación. "Con nosotros que no cuenten", insiste Amor.

Sin embargo, ATA insiste en que se ha incumplido este acuerdo. Denuncian que los autónomos en pluriactividad sufren una falla legislativa que les afecta muy negativamente, ya que su sobrecotización no se reflejará en su pensión ni mejorará su cuantía. Estos trabajadores cotizan por la base máxima en el Régimen General y por la base mínima en el RETA, lo que les proporcionaba una devolución del 50% de lo cotizado como compensación. Es decir, cotizaba por la mínima, 300 euros, le devolvían 150 y "regalaba" la otra mitad al sistema sin que redundara en su pensión, ya que tienen la del Régimen General, que es más alta. Por tanto, este trabajador cotizaba por 1.800 euros. Pero, con el nuevo sistema, unos 20.000 autónomos en pluriactividad –en su mayor parte mujeres– han tenido que duplicar el pago de sus cuotas al regularizar sus ingresos reales, obligándoles a pagar 7.200 euros, de los que solo les devolverán 3.600. Por tanto, han tenido que abonar el doble por sus cuotas sin recibir ninguna contraprestación en su jubilación futura.

También sufren cambios en su base de cotización muchos autónomos societarios, que han visto como su base de cotización también se ha visto afectada, además de sufrir varias discrepancias y errores, como desajustes en las bases de cotización -algunas las bases no coinciden con los rendimientos netos reales de los autónomos, generando cuotas superiores o inferiores-, datos fiscales incorrectos o notificaciones erróneas sobre deudas o devoluciones inexistentes.

Cerca de 1,6 millones de autónomos de los más de 3,7 millones inscritos en la Seguridad Social tuvieron que regularizar sus cotizaciones correspondientes al ejercicio 2023 tras finalizar la campaña de la Renta en octubre del año pasado. Para más de dos millones de autónomos no ha sido necesario realizar ajustes, pues 1,3 millones cotizaron dentro del tramo correspondiente y otros 800.000 se encontraban en situaciones no regularizables, como tarifa plana, subsidios o pensiones. La regularización sí afectó, en cambio, a cerca de 1,6 millones de autónomos, de los que unos 796.000 cotizaron por debajo de lo debido y tuvieron que abonar la diferencia, en tanto que más de 460.000 lo hicieron por encima y recibieron una devolución. Además, 324.000 autónomos no presentaron declaración de rendimientos, por distintas causas, y hubo más de 429.377 renuncias a la devolución de cuotas. En total, se han revisado las cotizaciones de más de 3,7 millones de autónomos y se han emitido más de 4,2 millones de notificaciones, recoge EP.

Ese modelo de cotizaciones preveía una implantación gradual según la cual, cada tres años, en el seno del diálogo social, se debe determinar el calendario de aplicación de este sistema con un nuevo despliegue de la escala de tramos de ingresos y bases de cotización que, en esta ocasión, estarán vigentes entre 2026 y 2028. En 2025 concluirá el primero de estos periodos transitorios, al tiempo que ha finalizado el primer proceso de regularización de las cuotas correspondientes al ejercicio 2023 derivado de este nuevo sistema.