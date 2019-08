Sobrevivir a base de las horas extra

Los trabajadres españoles cada vez están más saturados. Con un mercado laboral preocupadamente precarizado, las horas extra siguen aumentando. Y ya van cinco años consecutivos. Durante 2018, en España se realizaron un total de 166,17 millones de horas extra remuneradas, la cifra más alta en diez años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por la empresa de recursos humanos Randstad. Se trata del mayor aumento de toda la serie histórica, publicada desde 2008, con un 13,1% más que en 2017, cuando se registraron casi 147 millones de horas extra.

Esta solución puede ser «positiva» en algunos periodos de elevada actividad, pero no debería realizarse esta práctica «de manera recurrente», aseguró el director de Relaciones Institucionales de Randstad, Luis Pérez. Lo ideal sería sustituir el excesivo uso de horas extra por otras fórmulas como «contratos a jornada parcial o de duración determinada», explicó Pérez, ya que «permiten no saturar a los empleados con agotadoras jornadas de trabajo y no alterar su conciliación entre vida laboral y personal».

Cada trabajador realizó una media de 8,1 horas extraordinarias durante el año pasado, solo por detrás del dato de 2008 (9.3) y un 3,8% que en 2017. Que los trabajadores tengan que quedarse más tiempo del que deberían es una práctica que se está extendiendo en los últimos años. El volumen de horas extra se ha incrementado un 48% en los últimos cinco años, pasando de los 100 millones de 2013 a los más de 166 de 2018.

Los trabajadores catalanes son lo que más tiempo se quedan tras su jornada laboral, con casi 36 millones de horas. Aunque lideran la clasificación nacional, su volumen se redujo un 2,7% respecto al año anterior, hasta las 10,8 horas por empleado, frente a las 11,1 que tuvieron que hacer en 2017. Tras los catalanes, se encuentran los valencianos, con un aumento interanual del 34,6%, hasta los 31,5 millones, mientras que los madrileños ocupan el tercer escalón del podio, con 25,8 millones y un incremento del 3,6%. Estas tres regiones acumulan el 56,1% del total de horas extra remuneradas.