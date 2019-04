Sólo el 10% de los menores de 30 años ahorra para la jubilación

El ahorro no es una prioridad para los españoles menores de 30 años. Esa es una de las conclusiones más llamativas del estudio «Perfiles y estilos de vida ante la jubilación» presentado ayer por la firma de seguros Caser. En concreto, sólo un 10% cree que hay que empezar a ahorrar para la jubilación antes de los 30 años, mientras que otro 22% considera que no es necesario destinar recursos para la jubilación. Según este informe, los españoles no ven prioritario pensar en el ahorro hasta los 35 años (un 21%). Eso sí, pocos piensan en hacerlo a partir de los 50, sólo un 7%.

La mayoría de los españoles ve con preocupación el futuro de su jubilación, que se ha convertido en asunto prioritario de sus finanzas. Así, el 46% tiene como principal objetivo de su ahorro sus días de retiro, mientras que el 34% lo hace por si surgen problemas laborales, el 30% para futuros gastos relacionados con los hijos y el 12% para comprar una casa.

Tampoco tiene claro la mayoría de los ciudadanos cómo y en qué condiciones será el cobro de su pensión, ya que el 84% de la población desconoce completamente cuál será su pensión pública, y tan sólo un 16% lo ha calculado, aunque sea de un modo aproximado. Tres de cada cuatro creen que ahorrar es imprescindible para vivir tranquilo en el futuro y más de la mitad (el 52%) piensa que le será muy difícil adaptarse a su nueva situación económica cuando se retire. En cuanto a los productos financieros preferidos, el 58% lo hará a través de productos específicos, como planes de pensiones, el 12% a través del ahorro tradicional, y el 9% en inversiones.

Para Eva Valero, directora del Observatorio de Pensiones de Caser, la principal recomendación que se sustrae de este estudio es que «para que durante nuestra jubilación podamos mantener el mismo poder adquisitivo que nos permita disfrutar de las actividades habituales, debemos planificar nuestra jubilación tan pronto como ingresemos en el mercado laboral, en función de nuestro perfil como ahorrador y las necesidades de cada persona».