Innovating, el Google de las ayudas I+D+i en España

Ayudas y subvenciones a la I+D+i hay muchas, tanto a nivel europeo como nacional y autonómico. Pero enterarse de todas las convocatorias y saber si una empresa cumple los requisitos para poder aspirar a ellas no es una tarea fácil. Por eso, se ha creado Innovating, una startup que quiere ser como el Google de las ayudas y subvenciones a la I+D+i en nuestro país.

“España tiene muchísima micropyme, mucho más que cualquier otro país europeo. Eso genera que la ayuda este atomizada y desestructurada, lo que genera una desventaja competitiva en las pymes”, asegura Sergio Galiano, uno de los promotores y fundadores de esta startup. “Las micro pymes no pueden acceder a estas ayudas porque no pueden estar 24 horas mirando si se convocan o no. Queremos solucionar este problema”.

Tres áreas de acción

Innovating tiene tres áreas de acción. Por un lado, un buscador de todas estas convocatorias de ayudas a la innovación. “Hacemos un perfil de cada empresa utilizando inteligencia artificial de manera que calculamos las ayudas públicas a las que puede optar”, explica Sergio Galiano. En el momento en que una empresa se registre, recibirá una notificación cada vez que haya una ayuda a la que puede optar.

Para hacer este cribado se usan más de 30 variables, como la Comunidad Autónoma o fecha de creación, el nivel de endeudamiento de la empresa o las áreas en las que realiza acciones de innovación.

En segundo lugar, y dado que muchas ayudas públicas son accesibles si se va en modo cooperativo con otras empresas (en consorcio), “hemos desarrollado un buscador para que se puedan encontrar estas otras empresas con las que crear estos consorcios, abriendo el abanico de posibilidades y que no se recurra siempre a las mismas”, detalla.

Innovación envases FOTO: Stock

En estas búsquedas también se pueden determinar factores como la madurez tecnológica que se desea o si ha tenido experiencia internacional.

En tercer lugar, Innovating ha creado la “mayor base de datos” de empresas (350.000) que han hecho o realizan actividades de innovación en nuestro país. Combinando la información pública de diversas bases de datos, y tras más de 12 meses de trabajo, se ha configurado este directorio. “Es el primer buscador en español en el que puedes buscar cualquier empresa que haya hecho alguna vez innovación”, asegura Galiano. Los resultados muestran no solo el nombre de la empresa, sino lo que invierte anualmente en innovación e, incluso, con qué centros de innovación ha trabajado.

Sin monetizar

Sergio Galiano asegura que, de momento, la idea no es monetizar esta startup, sino seguir validando que la idea funciona. “Durante los próximos dos años el uso será gratuito. Estamos financiados y podremos levantar futuras rondas de inversión buscando el modelo de negocio, pero de momento no nos preocupa”, asegura.

Eso sí, una de las posibles ideas de rentabilizar este trabajo es pidiendo una pequeña suscripción a todas aquellas empresas que quieran usar los servicios de Innovating. No obstante, Galiano insiste en que “nuestro objetivo principal es demostrar podemos potenciar y democratizar la financiación pública en España”.

Robots rastreadores

Para poder actualizar la convocatoria de ayudas, Innovating ha desarrollado varios robots que se dedican a rastrear y recopilar la información que se publica en determinadas páginas web en las que se anuncian las convocatorias y ayudas. “Estos mismos robots contrastan la información que nosotros tenemos con la publicada y si hay algo nuevo, lo vuelcan en nuestro sistema”, explica.

En estos momentos, Innovating cuenta con un listado de más de 150 ayudas “actualizadas todas en menos de 48 horas”.