“Hay que cambiar el chip para que España ocupe su lugar en el terreno de las startups”

A caballo entre Copenhague, Málaga, Letonia y Lituania, Cristóbal Alonso dirige las operaciones, como CEO, de Startup Wise Guys, una de las principales aceleradoras de startups B2B (business-to-business; es decir, de empresas a empresas). Desde su posición, y tras haber invertido en más de 400 empresas en sus fases más recientes, se muestra crítico con algunos de los mantras más repetidos en el ecosistema emprendedor.

“Las ideas no valen nada”, asegura. “Se dice que los inversores iniciales (como Startup Wise Guys) invierten en las ideas o en los productos, pero invierten en los equipos”, defiende, añadiendo que la misión de empresas como la suya debe ser ayudar a los fundadores a ser emprendedores. “Cualquier persona puede fundar una empresa: yo, tú… mañana dices “soy fundadora, ha lanzado una startup” y ya está. Pero eso no te hace ser emprendedor”, subraya.

En su opinión, para que una startup tenga éxito, lo primero es valorar a los fundadores, sus valores, su cultura de empresa. “Puede haber casos en los que se ha hecho un gran descubrimiento, pero en general la idea no vale nada; lo que vale es el equipo que puede convertir un problema en el mercado en una solución”.

El mito del unicornio

Cristóbal Alonso relata que, también desde el punto de vista del inversor, crear una startup es una maratón muy larga y muy difícil, en el que emprendedores e inversores van a tener que convivir y montar la estructura en 12 o 18 meses. “Me parece que hay demasiada poesía en eso del unicornio”, desgrana. “No vendamos esto como una maravilla: esto es una carrera muy chula, pero muy dura”, advierte.

Stoyan Yankov y Cristóbal Alonso, autores de "La incómoda verdad sobre el éxito en las startups" Startup Wise Guys

Por eso, ha escrito un libro ("La incómoda verdad sobre el éxito en las startups", junto a Stoyan Yankov), en el que han reunido toda su experiencia para tratar de dar con un modelo de gestión de startup que ayude a lanzar un negocio innovador. “Nuestro objetivo es ayudar a desarrollar empresas sostenibles a nivel internacional, empresas que puedan durar en el tiempo porque no hay mayor impacto que la creación de empleo”, sostiene. “¿Qué luego te va todo bien, ganas mucho dinero y tienes ese unicornio? Fantástico, pero si eres una empresa que factura 67 millones de euros y que da empleo a 60 personas, pues es estupendo también”.

En su opinión, llegar a ser un unicornio es una valoración “artificial”. “El unicornio real es el que factura 50 millones de euros y tiene un buen margen, pero el 90% de los unicornios no son eso. Son startups a las que alguien ha puesto esa valoración. Y si pasan 18 meses sin una nueva ronda, la empresa va a ir mal”, relata. Por eso, defiende que “la obsesión no debe ser la siguiente ronda de financiación”, sino crecer a escala. “Es muy bueno e importante pensar de manera muy grande, pero no en la financiación. Creo que nos estamos confundiendo”, advierte.

El caso de España

Startup Wise Guys acaba de abrir su presencia en Málaga y Bilbao con un equipo de nueve personas. Pese a que Alonso reconoce que Málaga está teniendo mucho tirón, en su opinión hay más cosas interesantes en la capital vasca. Pero también se muestra convencido de que hay una capa de emprendedores en la ciudad andaluza que tienen la capacidad de “a medio plazo”, lograr que salgan un centenar de startups relevantes.

“El problema es que la gente todavía piensa demasiado pequeño en España y nos gusta demasiado hablar en nuestro idioma”, explica. “No quiero más eventos en los que no se hable inglés. Si tienes una startup y me estás vendiendo que es estupenda y que va a ser un éxito mundial, tienes que vendérmela en inglés. Da igual que tengas acento y que cometas errores pero ¿cómo vas a conseguir que haga rondas en el extranjero si ni siquiera eres capaz de hacer un pitching en inglés?”, se pregunta.

En su opinión, nuestro país tiene muchas cosas buenas para el ecosistema emprendedor, pero aún se tiene que quitar de encima algunos retos para ocupar el puesto que debería (como invertir mucho más dinero). “Estonia es un país de 1,3 millones de personas y tiene 11 unicornios. España es un país de 44 millones que tiene una docena”, pone como ejemplo. “Hay que pensar más grande, tomar más riesgos, tener más inversores con capacidad de ayudar a tomar estos riesgos y hablar mucho más en inglés”, resume.

Programa para jóvenes emprendedores “Young Entrepreneurs” de la Fundación Startup Wise Guys Fundación Startup Wise Guys

Antes de finalizar la conversación, Cristóbal Alonso también pone otro ejemplo que muestra esas carencias a las que alude. La Fundación Startup Wise Guys ha incluido por primera vez a España como localización en su programa para jóvenes emprendedores “Young Entrepreneurs”, dirigido a estudiantes de secundaria y universitarios, que busca preparar a los jóvenes para los desafíos profesionales en el mundo de la emprendeduría y los negocios. “Curiosamente, el único país con el que aún no tenemos ningún apoyo ha sido España”, se lamenta. “Son cursos que hacemos todos los veranos y simplemente con mil euros pueden ir tres estudiantes. Si no tenemos ningún apoyo tendremos que cancelarlo”, advierte para, a renglón seguido, añadir: “somos emprendedores. Si no sale este año volveremos el año que viene. Nunca nos rendimos, eso lo tengo claro”.