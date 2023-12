"Tenemos que llenar todos los tejados de paneles solares"

El autoconsumo colectivo y las comunidades solares son alternativas que generan energía eléctrica para autoconsumo de los ciudadanos adheridos. Este modelo permite que los ciudadanos produzcan, consuman, almacenen y compartan energía renovable colectivamente. Desde el punto de vista ambiental, además de contribuir a la reducción de emisiones de CO2, facilita a los consumidores participar activamente en la transición energética.

Pero para su pleno desarrollo en España hay que tener en cuenta tres aspectos. El primero es que nuestro país es privilegiado en cuanto a condiciones de radiación solar y, aunque en la última década las instalaciones de autoconsumo han tenido menos desarrollo que en otros países europeos con peores condiciones de sol, las instalaciones se han disparado en los últimos dos años. Así, en 2022 se instalaron 2507 MW de nueva potencia de energía solar en instalaciones de autoconsumo, lo que significa un 108% más que el año anterior.El segundo aspecto es que España es el país de Europa en el que más gente vive en pisos, un 65,7% de la población. Y el tercero es que desde 2019 existe una regulación favorable para su desarrollo. Ya no hace falta tener una cubierta propia para poder consumir tu propia energía fotovoltaica.

Hay muchos clientes que por tanto ya se están beneficiando, como son comunidades de propietarios, colegios o centros comerciales. En cualquier caso, este modelo colectivo y las comunidades solares tienen muchos retos y la aceptación del mercado todavía representa cuotas bajas (3%) en comparación con el autoconsumo individual más tradicional.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué hay que hacer para aprovechar un recurso tan abundante en España como es el sol ayudando al mismo tiempo a los ciudadanos a participar de forma colectiva en la producción de energía renovable?

Para responder a esta pregunta, LA RAZÓN ha reunido en la mañana del 14 de diciembre a cinco expertos que representan todos los puntos de vista posibles que rodean las comunidades solares: inversores, instaladoras, comunidades de vecinos, colegios, entre otras. Elvira Bravo Donaire, presidenta de CECE Extremadura y presidenta de la Cooperativa de Profesores de Giner de los Ríos, colegio pionero en implementar una comunidad solar en Cáceres, y bióloga medioambiental; Jesús Alfaro, presidente de una comunidad de propietarios con autoconsumo colectivo para 90 vecinos en la Avenida de Europa, en Pozuelo de Alarcón; Enrique Amador Montaño, director técnico de Renovables en Obremo-Grupo Gimeno; David Palacios, responsable de Comunidades Solares y Autoconsumo Colectivo de Iberdrola; y Javier Lázaro, director técnico y de Regulación de APPA Renovables han sido los protagonistas de la mesa, la cual ha estado moderada en esta ocasión por la periodista Arantxa Herranz.

Los temas que se han tratado en el debate han ido en la línea de cómo España puede aprovechar su sol para convertirse en un país puntero en las energías renovables, los diferentes modelos de negocio que llevan asociadas, las ventajas del sistema de energía por suscripción, los beneficios para el medio ambiente y las dificultades que presentan, entre otros.

Energía para todos

En España más de dos tercios de la población viven en altura, y si nos ceñimos a los datos de la ciudad de Madrid, el 98% de su población reside en edificios. Es por eso que es vital el cambio de la obtención de energía a partir de estos nuevos modelos y que no sean solo los residentes en viviendas unifamiliares los que puedan llegar al autoconsumo. Para ello empresas como Obrero-Grupo Gimeno entran en escena, las cuales "ejercen como empresa instaladora que han participado en el establecimiento de las comunidades de suscripción, ayudando a inversores como Iberdrola". Su director técnico de renovables ha visto "un gran crecimiento de este tipo de utilización para los paneles solares". Además, ha hecho especial hincapié en la imperiosa necesidad de "incorporar a ese 65% de la población que no puede acceder al autoconsumo a través de estos modelos de suscripción". Pero para ello debemos de facilitar las cosas para el consumidor final, por eso cree que debe existir "un apoyo parlamentario que ayude a esta simplificación".

En este punto han coincidido tanto Elvira Bravo como Jesús Alfaro. "Hay demasiados líos burocráticos y poca información". Para la primera, "cuando nosotros procedimos a crear nuestra comunidad energética en nuestro colegio tuvimos que generar un canal informativo ya que la gente no sabía cómo funcionaba realmente este tema". A partir de ahí, y "a pesar de las dificultades que ha supuesto este cambio", todo se ha acelerado gracias a que la gente cada vez conoce más, llegando incluso poco a poco a "otros centros que van pasándose a este modelo de energía". Además, la presidenta de CECE Extremadura y de la Cooperativa de Profesores de Giner de los Ríos, está orgullosa de ser pioneros en su comunidad autónoma ya que realizaron el cambio cuando "aún no teníamos claro qué era una comunidad solar". Eso sí, según Bravo, "con el tiempo hemos visto que es algo muy beneficioso para los centros educativos puesto que se dan diversos factores. En primer lugar, podemos ayudar al planeta obteniendo la energía de una manera limpia. Después, los alumnos ven de primera mano como es la energía renovable, los vecinos que viven en altura y no tienen cubierta, se benefician de nuestros paneles solares. Además del claro beneficio económico que ayuda a que el centro obtenga material mejores en instalaciones, etc".

Desde el punto de vista de una comunidad de vecinos, "el proceso de llegar a producir energía ha sido largo, en concreto de dos años. En el primero tuvimos que convencer a los vecinos de los beneficios de este modelo, y ya ahora en el segundo hemos comenzado la instalación y el comienzo del funcionamiento de los paneles". Para el presidente de esta comunidad localizada en el municipio madrileño de Pozuelo, uno de los grandes escollos que han retrasado todo han sido los "bulos acerca de los paneles solares. Alguno de ellos tan rocambolesco como que los techos se iban a hundir por el peso de la instalación", ha comentado.

Pero, a partir del 2021 comenzó un cambio en la mentalidad de esta comunidad de vecinos. "Fue todo a raíz de 'Filomena', ahí se vio que los tejados soportarían el peso, y el punto de inflexión fue el año pasado con la guerra de Ucrania, cuando los precios se dispararon y al final la junta general de vecinos aprobó la instalación de los paneles solares", ha explicado Bravo, mostrándose al final de sus intervenciones como un "forofo de este tipo de energía, instando a que todos los tejados de España tengan al menos una placa fotovoltaica".

Iberdrola como exponente

Una de las empresas que más se han mostrado activos en la expansión de este modelo energético es Iberdrola. Para la compañía vasca de producción, distribución y comercialización de energía es una "obligación que esos dos tercios de población que viven en altura puedan tener acceso al autoconsumo". Para ello proponen el método por suscripción, que explica David Palacios, responsable de Comunidades Solares y Autoconsumo Colectivo de Iberdrola: "Nuestra apuesta para cumplir todos los objetivos climáticos es un modelo de comunidades solares por suscripción. Facilitamos los tejados de las ciudades para todos los consumidores que quieran utilizar dicha energía. Es un proyecto en el que ponemos el dinero, hacemos la instalación y damos a los vecinos la posibilidad de ahorrar en sus facturas, a participar en un modelo sostenible, y a consumir una energía local, proveniente de tu colegio, tu parroquia, de tu mercado, etc". Para poder llegar a ello, el consumidor solo tiene que tener un ordenador o móvil a mano, y a "través de la web, suscribirte y pasas a ser participe de este modelo de energía", ha explicado.

Pero para alcanzar un cambio total necesitamos una mejora de nuestra red de distribución. "No estamos preparados para hacer frente a la electrificación total. Por ello es incongruente pedir a la población que continúe con la descarbonización cuando la mayor parte de nuestra red eléctrica está anticuada", ha comentado Javier Lázaro, director técnico y de Regulación de APPA Renovables. A pesar de ello y "del lento proceso que sufrieron las renovables en la década pasada", el crecimiento de esta energía, sobre todo la solar, que ha sufrido España en los últimos cuatro años ha sido "exponencial". "Con una pandemia de por medio hemos logrado desarrollar casi seis gigavatios de potencia". El 2022 fue un año extraordinario, según Lázaro, "ya que se juntaron factores que favorecieron este crecimiento. Uno de ellos fue la guerra de Ucrania que disparó los precios de la energía. Esto hizo moverse a la población, movimiento apoyado por la bajada del IVA al 5% por parte del Gobierno. Esto hizo que el sector se resintiese mucho ya que no estaba preparado para el aluvión de peticiones, pero en este 2023 hemos visto una estabilización, en el que se piensa más en calidad que en cantidad", ha sentenciado.

Conclusiones

Tras más de una hora de debate, los cinco ponentes han llegado al mismo punto de vista: es necesario el modelo mixto. "Se necesita una parte que instale paneles para el autoconsumo en tejados desaprovechados, y otro instalar grandes plantas y parques fotovoltaicos que ayuden al sector industrial y al proceso de electrificación. Pero por otro lado, también hay que ir pensando en otras tecnologías que aún no están maduras y que complementen a los paneles solares", terminando con una frase "es necesario llenar todos los tejados de paneles".