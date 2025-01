¿Tiene un testamento fecha de caducidad?

Cada vez hay más personas en España que gestionan durante su vida la creación de un testamento. El motivo es muy sencillo: agilizar los trámites sobre tus bienes y garantizar tus deseos tras el fallecimiento. Y es que este papel es una herramienta legal fundamental para conseguir este objetivo. Además, permitirá reducir los posibles conflictos o problemas que se pudiesen derivar.

Eso sí, lo que no es tan conocido es si este documento se puede "caducar" con el paso del tiempo o si pierde validez. Por ello, debemos acudir a los profesionales del sector para que nos lo aclaren. Según Navarro y Navarro (Abogados de Herencias), "un testamento no tiene fecha de caducidad, pero sí es necesario conocer aquellas circunstancias que pueden hacerlo obsoleto o incluso ineficaz".

¿Cómo mantener la vigencia del testamento?

Por tanto, su validez es indefinida (no hay una fecha de caducidad establecida) siempre y cuando su redacción cumpla con todos los requisitos legales y lleves a cabo todos los procedimientos necesarios para "mantener tu testamento vigente". De hecho, los abogados aportan algunos factores a tener en cuenta: "no puede haber errores en la redacción (podría invalidar el documento); no debe ser revocado o anulado; y/o debe prevalecer sobre otros documentos (sólo será permanente el documento más reciente)".

Igualmente, los expertos en la materia explican aquellos supuestos en los que es más habitual modificar el testamento y que hay que tener en cuenta para que se mantenga la vigencia del documento: "cambios en la situación familiar (divorcios, separación, hijos, fallecimiento de herederos); cambios en el patrimonio; cambios en la normativa legal; y/o evitar conflictos familiares".

¿Cuándo pierde validez?

Como hemos mencionado anteriormente, el testamento a priori no tiene fecha de caducidad pero sí existen supuestos que pueden hacer que este documento pase a ser "inválido o ineficaz". Por ello, Navarro y Navarro aporta los casos más relevantes según el marco legal español para "evitar estos problemas y garantizar que se respeten las últimas voluntades".

Revocación del testamento: otorgando uno nuevo o con una declaración explícita de su revocación

Impugnación judicial del testamento: falta de capacidad del testador; vicios de forma (no cumple con los requisitos legales establecidos); y/o coacción, fraude o violencia (si fue otorgado bajo presión o manipulación, siendo considerado nulo)

Incompatibilidad con disposiciones legales obligatorias (conflicto con los herederos)

Cambios en la legislación o en el contexto personal (divorcios, separaciones, fallecimientos, cambios en las leyes de sucesión)

Documentos necesarios para cobrar una herencia

Por otro lado, vamos a recordar que el proceso para cobrar una herencia, que suele ser denso y tedioso, implica el pago de los impuestos correspondientes (pueden variar en función del número de bienes inmuebles y sus características) y el coste de los honorarios del notario por parte de las personas que van a recibir esos bienes.

Además, no sólo es necesario tener un testamento sino que se deben entregar una serie de documentos para acreditar correctamente quiénes son los beneficiarios legítimos de esa herencia: