Fallece un familiar con multas o sanciones a cargo: ¿tienen que pagarlas los herederos?

Las deudas son mucho más frecuentes de lo que la gente piensa. Sin ir más lejos, cuándo se solicita una hipoteca para una casa, el ciudadano ya se encuentra en deuda con el banco. Por ello, existen muchas dudas sobre qué ocurre cuando un familiar fallece y posee a su cargo, deudas, multas o cualquier otro tipo de obligación de pago.

En este sentido, es importante que los herederos conozcan a la perfección cuáles son sus responsabilidades y los procedimientos a seguir una vez que el familiar fallece. Cualquier duda suele ser resuelta por un notario, aunque los pasos a seguir por la persona que obtiene la herencia son notificados durante la lectura del testamento.

¿Qué pasa con las multas y sanciones tras la muerte de un familiar?

Tal y como informan desde el bufete de abogados "Navarro y Navarro", especializados en herencias, el principio de personalidad en la sanción establece que las multas tributarias no se pueden transmitir a los herederos del difunto. Esta norma asegura que los sucesores no son responsables de pagar estas sanciones ya que son de carácter personal y se imponen en función de la conducta del infractor. De esta manera, cuando el familiar fallece, su responsabilidad penal o administrativa se extingue.

Sin embargo, el bufete asegura que aunque las multas y sanciones no se transmiten a los herederos, existen otras deudas y obligaciones que sí pueden afectar la herencia. Por ejemplo, si el difunto dejó deudas pendientes con entidades financieras o impuestos sin pagar, los herederos pueden verse obligados a hacer frente a estas obligaciones con los bienes heredados.

En este caso, el heredero puede aceptar la herencia a beneficio de inventario, lo que significa que solo serán responsables de las deudas hasta el valor de los bienes que se heredan, con el objetivo de proteger el patrimonio personal.

¿Qué hacer cuando un familiar fallece?

Es recomendable comunicar el fallecimiento del infractor a la autoridad correspondiente, adjuntando el certificado de defunción y cualquier otro documento requerido. Una vez realizada la comunicación, es probable que la autoridad archive el expediente y elimine cualquier tipo de sanción posible.

¿Qué ocurre con las deudas de una persona jurídica?

No obstante, la empresa de abogados aclara que no sucede lo mismo con las personas jurídicas. En este caso, es posible que las sanciones se mantengan y deban ser asumidas por la entidad. Esto puede provocar una situación especialmente complicada si además el heredero que debe hacerse cargo de las cuentas no aparece o se desconoce.

Además, en los casos más graves, las autoridades pueden perseguir y sancionar a los herederos si se demuestra que han obtenido beneficios económicos ilícitos a través de la herencia.

Recomendaciones tras el fallecimiento de un familiar

Estas son algunas recomendaciones jurídicas tras la muerte de un familiar: