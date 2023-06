Transferencias bancarias: esto es lo que tardará en llegar, las horas de corte y anulaciones

Pagar el alquiler al casero o saldar una cuenta pendiente con un amigo o familiar son algunas de las múltiples transferencias que hacemos cada día en apenas unos minutos. Esta operación bancaria consiste en que una persona da instrucciones a su entidad financiera para que desde su cuenta bancaria se envíe una determinada cantidad de dinero a la cuenta de otra persona. Aunque este envío suele realizarse de forma rápida y sencilla, es recurrente preguntarse cuánto tardará una transferencia en llegar.

La regla general que se aplica para las transferencias dentro de la zona única de pagos en euros o SEPA -en la que se incluye a todos los Estados miembros de la Unión Europea más Suiza, San Marino, Mónaco, Islandia, Noruega y Liechtenstein- es que el dinero debe llegar como tarde el siguiente día hábil al banco receptor de los fondos, exceptuando sábados, domingos y festivos.

En el caso de que el que envía la transferencia no pueda esperar este tiempo establecido, el Banco de España (BdE) explica que podrá recurrir "a las transferencias OMF" y realizarlas a través de este organismo para que el importe llegue el mismo día en el que se ordena la transferencia. Asimismo, también podrá hacer uso de las transferencias "inmediatas", aunque ambas alternativaspueden conllevar un coste adicional.

Si se quiere saber de forma más precisa cuando llegará dicha transferencia, es necesario conocer el concepto de hora de corte. Este es el momento del día en el que el banco dejará de emitir y ordenar transferencias, por tanto, si se realiza antes de esa hora, la transferencia llegará a su destino al día siguiente, aunque si se hace pasada esa hora, se abonará dos días después.

Pero, ¿qué hora de corte tiene mi banco? El BdE explica que por norma general, esta suele estar establecida a las 17:00 horas, aunque dependerá de cada banco y de su política interna y operativa, ya que otros pueden ampliarla incluso hasta las 21:00 horas.

¿Puedo anular o deshacer una transferencia?

Dada la gran agilidad con la que se hacen estas transferencias, no es de extrañar que se pueda cometer algún error al introducir los datos, enviando ese dinero a alguien desconocido. No obstante, estas no se pueden anular, ya que las transferencias bancarias son “órdenes de pago irrevocables”. Por tanto, una vez se da la directriz a la entidad financiera de enviar el dinero, esta se deberá efectuar y las cantidades abonadas en dicha cuenta no podrán ser retrocedidas por nuestra entidad sin el consentimiento del beneficiario o mandato judicial, tal y como explican desde el Banco de España (BdE).

En estos casos, la única opción es que se realice una segunda transferencia correctora -si se envío solo 10 euros en vez de 100 euros- o pedir a la persona beneficiaria que devuelva el importe recibido, y acceda a ello, ya que sino se deberá acudir a la vía judicial.

"Existen algunas entidades que, excepcionalmente, facultan al cliente a deshacer ésta operativa bien directamente desde la aplicación de banca on line o bien contactando con su gestor personal", explica el BdE. Por tanto, si se realiza la transferencia después de la hora de corte y el banco no va a procesarla hasta el día siguiente; o si se hace antes de la hora de corte, el cliente tendrá hasta esa hora para cancelarla. Y, ¿puede el banco cobrar por anular una transferencia? Hay algunas entidades que cobran una comisión por este servicio, independientemente de que los esfuerzos del banco no surjan efecto.