Un año de guerra comercial

A Trump se le acaban las balas con las que atacar al gigante asiático, y lo sabe porque las consecuencias de sus actos ya tienen repercusión en la economía americana. Sabe también que el desarrollo tecnológico independiente de China no tiene freno y cada vez es más rápido. En resumen, al aplicar aranceles a los productos chinos, lo que está haciendo es obligar a las empresas americanas a repercutir el incremento del coste en el precio, por lo tanto el consumidor local deberá pagar más por lo mismo.

Pero es más grave, las compañías para mejorar sus márgenes realizarán (y ya están realizando) recortes de personal. Además, el impacto de los aranceles afecta a todos los productos de los sectores energéticos, electrónicos, del automóvil e incluso el aeroespacial. Sectores clave. Trump tuvo que recular sobre el veto a Huawei, al darse cuenta que empresas clave del país (recordemos Google, QualComm, Intel y Micron) perderían un cliente muy importante y que el efecto esperado habría sido todo lo contrario al previsto.

China lleva muchos años contratando personal cualificado para dejar de ser (o además de ser, mejor dicho) la fábrica del mundo y ser líder también en el desarrollo de tecnología. La tecnología 5G es el nuevo caballo de Troya. El punto clave es que China no necesite nada de Estados Unidos y extienda su control sobre los llamados «Brics» (Brasil, Rusia, India, Suráfrica y la propia China), que le proveerían de todas sus necesidades. Trump sabe que ha perdido la guerra comercial, pero no puede decirlo porque supondría la derrota en las próximas elecciones, mientras la gente no se dé cuenta, mejor no decir nada. Hasta entonces, veremos un tono más moderado y menos bélico.