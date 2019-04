Plus Ultra Líneas Aérea: Un puente aéreo entre España y Suramérica

Plus Ultra Líneas Aéreas es una aerolínea española fundada en 2011 por Julio Martínez y Fernando González. Si bien en septiembre de 2014 recibió el primero de los dos Airbus A340-300, casi un año después, el 17 de julio de 2015, obtuvo el Certificado de Operador Aéreo, siendo la primera compañía española en obtenerlo bajo la nueva normativa europea AIR OPS. Pocos días después, el 4 de agosto de ese mismo año, arrancó sus operaciones en régimen «wet lease/ACMI», volando a los aeropuertos de Madrid, Tenerife, Caracas, Lima, Quito y Guayaquil.

No obstante, ya en el siglo XVI Carlos I de España y V de Alemania, es decir, el primer rey del Imperio español, utilizó el lema «Plus ultra» planteando el reto a comerciantes y marineros de traspasar la frontera gibraltareña basada en la mitología griega a través de las columnas de Hércules que indicaban: «non terrae plus ultra» (no hay tierra más allá).

El entonces monarca les animó a buscar posibilidades al otro lado del océano, una creencia mitológica que fue erradicada tras el descubrimiento de las Américas en 1492 por Cristóbal Colón. Así pues, Plus Ultra ha sido y es el lema de la nación española: un impulso al desafío en búsqueda de nuevas oportunidades y posibilidad al otro lado del Atlántico.

Con el objetivo de convertirse en un referente de la aviación española, Plus Ultra Líneas Aéreas decidió recuperar el nombre del hidroavión del Ejército del Aire español que conectó, por primera vez, Europa con Suramérica . La nave despegó el 22 de enero de 1926 desde la localidad onubense de Palos de la Frontera. Aterrizó 20 días después, el 10 de febrero, a 150 kilómetros de Buenos Aires. Una verdadera hazaña, que ha pasado a la historia de la aviación.

Hoy en día, la aerolínea cuenta con dos destinos regulares: Lima (Perú), con tres frecuencias semanales, y Caracas (Venezuela); a los que habría que añadir las operaciones realizadas bajo el régimen «wet lease/ACMI» y que le permiten llegar a numerosos destinos, nacionales e internacionales. El pasado mes de enero la compañía anunció, en la víspera de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2019) un nuevo destino en Latinoamérica con la apertura de vuelos regulares a Ecuador este verano. Esta ruta, que comenzará a operar a partir del próximo 11 de julio, contará con vuelo directo entre Madrid y Quito-Guayaquil, con tres frecuencias semanales los miércoles, viernes y domingos.

La compañía aérea se ha planteado la misión prioritaria convertir todos sus vuelos en un placer para los viajeros, haciendo que el hecho de haber pagado una menor cantidad de dinero por un billete no implique, bajo ningún concepto, consecuencia alguna ni menoscabo en los pasajeros.

De este modo, la aerolínea se ha marcado como objetivo fundamental fidelizar a los clientes, para lo que utilizará un servicio de excelencia tanto en términos de seguridad y atención, como de frecuencia y comodidad. «Queremos ser el mejor lugar de trabajo deseado. La amabilidad, apoyo, compañerismo y trabajo en equipo darán lugar a soñar no sólo con volar sino con trabajar con nosotros para que otros puedan volar y hacer realidad su sueño», señalan desde la compañía.

Entre los valores de la aerolínea destacan, ante todo, la atención al pasajero, buscando la perfección en los detalles más pequeños y en los retos más grandes; el servicio de excelencia, pretendiendo la satisfacción de las necesidades y el cumplimiento de las expectativas a través de un trato cálido, personalizado, responsable y confiable; o la innovación, como demuestran los productos de vanguardia en los que se utiliza lo último de la tecnología en la industria aeronáutica para desarrollar nuevas soluciones con las que marcar distancias con respecto a la competencia y anticiparse a las exigencias de los pasajeros.

En este sentido, otros valores muy presentes en Plus Ultra Líneas Aéreas son el liderazgo con el que busca marcar a la compañía una dirección común, capacitando y motivando a los demás para impulsar el trabajo en equipo e implementar las mejores prácticas laborales; la seguridad en aras de cumplir –profesionalmente– las regulaciones aéreas nacionales e internacionales para el transporte de pasajeros y de trabajar con rigor cuidando su integridad, y la puntualidad, teniendo como máxima el cumplimiento de los horarios de salida y llegada de los vuelos que programan.

Estructura empresarial

Conscientes del valor de la compañía y de la entrega de sus accionistas, Plus Ultra cuenta con una estructura empresarial corporativa que se centra en definir e implementar políticas y estrategias empresariales responsables, que se sostienen y se fundamentan en un código ético, acordes a los valores de la propia empresa que determinarán las acciones y los resultados.

Desde Plus Ultra, afirman que quieren ser reconocidos tanto por su gestión transparente y eficiente como por su compromiso con clientes, proveedores y trabajadores; sin descuidar, en ningún momento, la consecución de resultados satisfactorios para sus accionistas y la responsabilidad y el respeto a nivel medioambiental y social, para el que abogan por un plan de acción con el que integrar y mejorar las condiciones de vida de la sociedad.