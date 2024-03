El submarino: Asalto fallido

La «intentona» para liquidar políticamente a Javier Lambán en el PSOE aragonés se ha saldado con un estrepitoso fracaso que ha salpicado de lleno a quienes, en el ámbito socialista, consideran la mano que ha movido la operación: Pilar Alegría. La ministra, según cuentan, no sólo no ha calibrado el poder regional de Lambán, sino que, como Felipe II, no mandó al PSOE oscense a luchar contra los elementos, en este caso el escándalo de Ábalos y Koldo, que tiene al partido en modo bombero ante el incendio.