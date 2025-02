El submarino: Asesor indigesto

Mucho se ha comentado sobre el fichaje de Idafe Martín, otro producto de la «factoría Contreras» empleado para atacar a la «fachosfera» (o sea, lo que no se mueve al son de los acordes gubernamentales), como escritor de discursos para Pedro Sánchez, según parece a unos 70-80.000 euros al año, tal y como han divulgado algunos medios. El caso es que el asesor no sólo resulta indigesto para la «derecha». Y es que también ha sido recibido de uñas por el entorno de Podemos, donde no tienen ninguna simpatía por el periodista canario, que en otros tiempos bebía los vientos por Sumar.