El submarino: Desokupar, según quién

Llamativo silencio desde ciertos ámbitos abertzales y de extrema izquierda (queda, todavía, mucho del entusiasmo de algunos por las «herriko tabernas» en los años noventa) tras conocerse que el antiguo etarra Josu Álvarez había contratado a una empresa especializada en «desokupación» para recuperar un piso de su propiedad «okupado». Ese silencio contrasta con el discurso oficial de dichos ambientes, que niegan el auge de la «okupación» mientras la justifican y tildan de «escuadristas» a las empresas que se dedican a la recuperación de viviendas.