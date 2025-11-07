Óscar Puente se salta la lista de espera para hacerse una colonoscopia en un hospital de Quirón

El ministro Óscar Puente ha estado esta mañana en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles (Madrid). Según ha podido confirmar LA RAZÓN, Puente ha sido recibido por un celador y, saltándose el triaje y la lista de espera, ha pasado a la consulta de un especialista amigo para someterse a una colonoscopia.

Según ha podido saber este periódico, ni la dirección médica ni la del centro sabían que el ministro de Transportes iba a acudir hoy al hospital y mucho menos mediante este trato preferente.

Las mismas fuentes aseguran que ha entrado por una puerta diferente a la del resto de pacientes, según adelantó Alvise Pérez en sus redes sociales. El Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles es público pero está gestionado por el Grupo Quirón, foco de las críticas tanto de los grupos de izquierdas de la Comunidad de Madrid como de la ministra de Sanidad, Mónica García, y de su segundo, Javier Padilla.