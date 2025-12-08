El submarino: Un general expone a Moncloa

La gira mediática realizada por el general Gan Pampols está poniendo en evidencia cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho todo lo posible por boicotear las acciones de la Generalitat valenciana para la reconstrucción tras la Dana. No era nada nuevo, pues la virreina sanchista para aquellos lares, Diana Morant, se había ido de la lengua al respecto. Pero no por conocido resulta menos estremecedor el catálogo de acciones.